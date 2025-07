Düsseldorf, Duisburg oder Köln? Studie zeigt es klar – hier lebt man am günstigen

Der Wohnungsmarkt in Deutschland ist ebenso vielfältig wie herausfordernd. Während in manchen Städten die Preise explodieren, locken umliegende Regionen mit erschwinglichen Alternativen.

Doch wie reagieren Mieter auf diese Unterschiede – und welche Städte bieten besonders überraschende Einblicke?

Mietpreisschere zwischen Düsseldorf und Duisburg

Die aktuelle Mietanalyse von „Jacasa“ zeigt erhebliche Unterschiede bei den Kaltmieten und der Verfügbarkeit von Wohnungen in deutschen Großstädten. Insgesamt wurden über 40.000 Online-Inserate untersucht, darunter auch aus Düsseldorf und Duisburg. Während manche Städte ein großes Angebot aufweisen, bleibt der Wohnungsmarkt anderswo angespannt, was vor allem Pendler betrifft.

München bleibt teuer und belegt mit 27,40 €/m² innerhalb der Stadt den Spitzenplatz bei den Mietpreisen. Düsseldorf hingegen bietet eine besondere Dynamik: Mit einem Mietpreisgefälle von 78 % zwischen Stadt und Umland hat es den größten Preisgraben. Das Umland, inklusive Duisburg, bleibt mit Mieten von nur 8,40 €/m² überaus günstig.

Berlin zeigt ein ebenfalls hohes Preisniveau, doch das Umland bleibt erschwinglich. Besonders Märkisch-Oderland bietet günstige Mieten bei 13,0 €/m². Anders dagegen Hamburg: Nirgendwo ist das Angebot an Mietwohnungen so knapp. Duisburg bietet im Vergleich hierzu eine größere Angebotsdichte und bleibt eine attraktive Alternative für Pendler nach Düsseldorf.

Duisburg und sein Umland im Vergleich

Frankfurt punktet durch ein breit gefächertes Angebot im Umland, während Duisburg ebenfalls durch moderate Mieten hervorsticht. Mit 2,2 Inseraten pro 1.000 Haushalten im Umland von Düsseldorf zeigt die Region jedoch Nachholbedarf. Im Stadtteil Heerdt liegt der Durchschnitt bei 24,44 €/m² – ein starker Kontrast zu Duisburg.

Die Mietanalyse zeigt, wie unterschiedlich der Wohnungsmarkt in deutschen Städten ist. Städte wie Duisburg bieten erschwingliche Alternativen nahe an Ballungszentren wie Düsseldorf. Für Berufspendler bleibt die Lage im Umland eine attraktive Option, insbesondere bei knappem Angebot in größeren Städten wie Hamburg oder Berlin.

