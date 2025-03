NRW: Verdi-Schock! Hier werden Busse und Bahnen jetzt auch Donnerstag bestreikt

In den letzten Tagen war NRW von vielen Streiks betroffen – sei es am Flughafen, bei der Sparkasse oder sogar bei der Müllabfuhr. Und auch in den kommenden Tagen müssen die Menschen mit weiteren Ausständen rechnen.

Besonders hart trifft es derzeit die Menschen, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind: Die Rheinbahn hat ihren Streik um ganze 24 Stunden verlängert!

NRW: Rheinbahn-Streik verlängert

Seit Montagmorgen legen die Beschäftigten der Rheinbahn die Arbeit nieder. Ursprünglich sollte der Streik am Mittwoch, dem 12. März, enden, doch nun wurde er um einen weiteren Tag verlängert. Auch am Donnerstag bleibt der Betrieb aus. Folglich sollen die Bahnen erst am Freitag, den 14. März, ab 4 Uhr morgens wieder wie gewohnt fahren. Es kann jedoch zu vereinzelten Ausfällen kommen. Bis dahin fallen U-Bahnen und Straßenbahnen weiterhin aus, lediglich einige Buslinien sind im Einsatz.

Nun soll der verdi-Streik insgesamt 96 Stunden dauern. Dieser Warnstreik betrifft das gesamte Netz der Rheinbahn – das heißt, die Stadt Düsseldorf, den Kreis Mettmann, Meerbusch sowie Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. Auch die KundenCenter der Rheinbahn bleiben geschlossen. „Wir wollen in den laufenden Tarifverhandlungen Druck erzeugen“, erklärt der für Düsseldorf verantwortliche Verdi-Sekretär Dirk Seibel gegenüber der „Rheinische Post“.

Doch das ist noch nicht alles: Am Mittwoch, dem 12. März, plant verdi eine Demonstration der Streikenden durch Düsseldorf. Der Zug startet um 10 Uhr vor dem DGB-Haus und führt bis zum Burgplatz, wo eine Kundgebung stattfinden wird.

NRW: Diese Linien sollen noch fahren

Trotz des Streiks versucht die Rheinbahn, auf einigen Buslinien Fahrten zu ermöglichen. Auch S- und Regionalbahnen sollen von den Streikmaßnahmen nicht betroffen sein. Die Rheinbahn weist jedoch darauf hin, dass es hierfür keine Garantie gibt. Hier findest du eine Liste der Linien, die nicht vom Streik betroffen sind:

Linie O5: Erkrath S – Erkrath-Hochdahl S – Trills – Hochdahler Markt –

Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S

Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S Linie O6: Erkrath, Haus Brück – Erkrath S – Unterfeldhaus – Kempen –

Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S

Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S Linie O13: Mettmann, Schellenberg – Jubiläumsplatz – Dresdner Straße –

Champagne – Mettmann-Zentrum S – Mettmann-Stadtwald S

Champagne – Mettmann-Zentrum S – Mettmann-Stadtwald S Linie O14 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen-Breitscheid, Am Kessel – Mintarder Weg – An der Pönt –Krummenweg – Ratingen-Hösel S

Linie O19 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen, Fliedner Krankenhaus – Lintorf, Rathaus – Ratingen-Lintorf, Mörikestraße

Linie SB51: Flughafen Bf – Nordfriedhof – Meerbusch-Büderich, Landsknecht U – Kaarster Bf

Linie 722: Stadthalle – Messe – Nordfriedhof – Düsseldorf Hbf – Schlesische Straße – Vennhauser Allee

Linie 730: Freiligrathplatz U – Unterrath – Gerresheim – Eller – Reisholz – Benrath – Josef-Kürten-Platz

Linie 746: Velbert ZOB – Wülfrath – Mettmann, Jubiläumsplatz –Mettmann-Stadtwald S

Linie 751: Ratingen-Hösel S – Ratingen-Lintorf – Angermund S –Kaiserswerth, Klemensplatz

Linie 770: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen-Hösel S

Linie 771: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen Ost S – Ratingen Mitte

Linie 782: Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung – Hilden, Süd S – Solingen Hbf

Linie 785: Heinrich-Heine-Allee – Reisholz S – Hilden Mitte –Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S

Linie 831: Krefeld, HPZ Uerdingen – Krefeld, Uerdingen Bf – Meerbusch,Lank-Latum – Meerbusch, Haus Meer

Linie 834: Oberkassel, Belsenplatz – Nordfriedhof – Mörsenbroich – Düsseldorf Hbf

Hintergrund ist die laufende Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. Verdi fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat. Die nächste Verhandlungsrunde beginnt am Freitag (14. März), die Gegenseite hat bislang kein Angebot vorgelegt. Es bleibt also spannend.