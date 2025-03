Postbank-Hammer im Ruhrgebiet: In dieser Stadt schließt die letzte Filiale

Bittere Nachricht im Ruhrgebiet, die letzte Postbank-Filiale einer Pott-Stadt soll schließen. Aber was bedeutet das jetzt konkret für die Kunden und wie sollen sie in Zukunft an Bargeld kommen?

Kunden der Postbank wurden über die Schließung der letzten Postbank-Filiale in Herne per Brief informiert. Die Filiale in Wanne-Eickel an der Wanner Straße wird „im Laufe des dritten Quartals 2025 schließen“, wie auch ein Sprecher der Postbank auf eine Nachfrage der „WAZ“ bestätigt.

Nächste Postbank-Filiale befindet sich in Bochum

Wenn Kunden weiterhin eine Filiale der Postbank aufsuchen wollen, sind sie gezwungen, in Zukunft in die Nachbarstadt zu fahren. Die nächstliegende Filiale befindet sich an der Kortumstraße 100 in Bochum, wie der Sprecher erklärt.

Gewisse Bankgeschäfte sind damit in Herne nicht mehr möglich. Jedoch können die Kunden auch hier weiterhin kostenlos Bargeld abheben, auch wenn es in der Stadt keine Filiale mehr gibt. Weil die Postbank zusammen mit der Deutschen Bank, Commerzbank und HypoVereinsbank zur Cash Group gehört, können Postbank-Kunden an allen Automaten der Cash Group Banken und in jeder Filiale der Tankstelle „Shell“ auch in Herne weiter kostenlos Bargeld abheben.

Zusätzlich ist es auch möglich, in ausgewählten Geschäften Bargeld abzuheben. So wird in vielen Filialen von Kaufland, Lidl, Netto und Co. ein sogenannter Cashback-Bargeldservice angeboten. Wenn Kunden in diesen Geschäften bargeldlos bezahlen, können sie sich kostenlos bis zu 200 Euro Bargeld auszahlen lassen. Auch bietet die Postbank einen „Bargeld-Code“ an. Über die App der Bank können Kunden diesen Code erzeugen und dann innerhalb von zwei Stunden bei teilnehmenden Geschäften bis zu 1000 Euro am Tag abheben oder einzahlen.

Alternativen sollen bereitgestellt werden

Auch für das Verschicken der Post und Pakete soll Abhilfe geschaffen werden. Der Postbank-Sprecher betont gegenüber der „WAZ“, dass „die Post- und Paketdienstleistungen“ auch nach der Schließung in Herne zur Verfügung stehen werden. Die Deutsche Post wird rechtzeitig eine naheliegende Partnerfiliale zur Verfügung stellen. Dabei wird es sich wahrscheinlich auch um einen Einzelhändler handeln.

Orte, an denen die Kunden weiterhin kostenlos Bargeld abheben können, findet man auf der Website der Postbank. Aber wieso hat man sich eigentlich dazu entschlossen, die letzte Postbank-Filiale in Herne zu schließen? Und was passiert jetzt mit den Mitarbeitern, die von der Schließung betroffen sind? Das erfährt der „WAZ“ >>>