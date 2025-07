Dm-Produkt sorgt für Wirbel – Motiv lässt niemanden kalt

Wer bei dm einkaufen geht, findet in den Filialen ein großes Sortiment vor. Neben Beauty-Artikeln, Haushaltswaren und Lebensmitteln gibt es dort auch spezielle Produkte für Kinder. Eines der Produkte sorgt aktuell für Wirbel.

In einer Facebook-Gruppe für Fans des Europa-Parks postet ein User ein Schaumbad und ein Wasschaum von „Saubär“. Abgebildet sind die Worte „Europa-Park-Spaß“ und die Mäuse Ed und Edda auf einer Achterbahn. Dazu schreibt er: „Gerade im dm entdeckt. Für die Kleinen.“ Doch der User ist offenbar nicht der Einzige, der die Europa-Park-Kollektion entdeckt hat.

dm bringt Limited-Edition raus

Der Post sorgt für einen Wirbel und auch andere User kommentieren: „Gibt auch Zewa mit neuer Europa-Park-Verpackung“, „Gibt auch Taschentücher inklusive Boxen und Küchentücher“ und präsentieren ein Foto von Pflastern. Doch was hat es damit eigentlich auf sich?

In einem Instagram-Post informiert der Account „dm_glueckskind„: „Der Europa-Park wird 50 und wir feiern mit!“ Passend dazu hat das Unternehmen die Limited Edition herausgebracht. Die Produkte werden online und in den dm-Märkten angeboten und gibt es dort so lange der Vorrat reicht.

Kunden können profitieren

Wer sich die Produkte bei dm kauft, kann profitieren. „Über den QR-Code auf der Rückseite der Produkte kommt Ihr direkt zum großen Gewinnspiel!“, heißt es in dem Post.

Gewinnen kann man: 100 Familien-Erlebnisaufenthalte im Europa-Park inklusive Hotel, Frühstück und Eintritt! Mitmachen könne man bis Ende des Jahres. Doch ob du bei dem Gewinnspiel von dm und dem Europa-Park tatsächlich etwas abräumst, ist fraglich.