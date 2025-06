NRW: Chaos an Pfingsten? Rheinbahn reagiert mit ungewöhnlichen Maßnahmen

Pfingsten steht vor der Tür und damit für viele Deutsche auch der ein oder andere Kurz-Urlaub über das verlängerte Wochenende. Aber auch diejenigen, die zu Hause bleiben, nutzen das schöne Wetter in NRW und verbringen die Tage draußen.

Am Abend geht es für viele oftmals in die Stadt, um dort in Bars oder Clubs den Tag ausklingen zu lassen. Da Pfingstmontag für die meisten Berufsgruppen ein Feiertag ist, rufen auch am Sonntag die Clubs und Bars in NRW und locken die Besucher an. Ein Problem tut sich dabei allerdings auf: In der Nacht auf Montag fahren die Busse und Bahnen weniger regelmäßig als am Wochenende. Wie soll man denn nun nach Hause kommen?

NRW: Rheinbahn verkündet Maßnahmen

Vor diesem Problem stand wohl auch die Düsseldorfer Rheinbahn, die sich direkt eine Lösung ausgedacht hat. Denn zu den Pfingstfeiertagen sind die Busse und Bahnen der Rheinbahn in NRW länger unterwegs, als normalerweise. Von Sonntag (8. Juni) auf Pfingstmontag (9. Juni) gilt deswegen nach Mitternacht das reguläre Nacht-Express-Angebot wie am Wochenende.

Auch interessant: S6-Hammer in NRW – damit hätte niemand gerechnet

Doch was heißt das genau? „In Düsseldorf sind die Stadtbahnlinien U75, U76 und U79 sowie die Buslinien NE3, NE7 und NE8 alle 30 Minuten bis gegen 4 Uhr im Einsatz, die Buslinien 830, NE1, NE2, NE4, NE5 und NE6 stündlich bis gegen 4 Uhr. Die Stadtbahnlinie U72 verbindet Düsseldorf und Ratingen bis gegen 2 Uhr“, heißt es in einer Pressemitteilung der Rheinbahn.

Mehr News:

Mit der Disco-Linie nach Hause

In den Nachbarstädten um Düsseldorf in NRW sorgen die sogenannten Disco-Linien dafür, dass du von A nach B kommst. Die DL1 in Ratingen sowie die DL4 in Erkrath und Hilden fahren bis gegen 4 Uhr. Die DL5 in Haan und Hilden ist bis 2 Uhr unterwegs und die DL6 in Mettmann bis gegen 3 Uhr. Zudem sind am Pfingstwochenende die Busse der Linien SB50, O1, O3, O6, 722, 726, 730, 735, 737, 738, 741, 742, 743, 746, 748, 754, 761, 770, 773, 778, 780, 782, 784, 785, 788, 791 und 839 länger unterwegs.