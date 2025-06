Flughäfen in NRW: Nachricht für Urlauber geht rum – es betrifft Flüge nach Mallorca

Sommer, Sonne, Meer – endlich rückt die Urlaubssaison näher und viele Touristen können den Sommerurlaub kaum noch abwarten. Jetzt geht bei den Flughäfen in NRW eine große Nachricht herum. Es geht ausgerechnet um die Flüge, die von Düsseldorf nach Palma de Mallorca gehen.

Am Flughafen Düsseldorf gibt es einen Grund zum Feiern. In einer neuesten Auswertung der beliebtesten europäischen Flugrouten im Sommer 2025 ist nämlich der NRW-Flughafen mit dabei. Wie „t-online“ berichtet, handelt es sich um die einzige Verbindung aus Deutschland, die es auf die Liste geschafft hat.

Flughäfen in NRW: „Top Ten“ in Europa

Ausgerechnet in Düsseldorf befindet sich nämlich die viert-meistgebuchteste internationale Flugroute in ganz Europa. Dabei ist der Flughafen in NRW „nur“ der viertgrößte Flughafen in ganz Deutschland. Das Reiseziel ist dabei jedoch weniger überraschend.

Selbstverständlich handelt es sich bei dem Ziel um den beliebtesten Urlaubsort der Deutschen – Palma de Mallorca. Der Flughafen Düsseldorf kündigt an, dass bereits für diesen Sommer mehr als 1,25 Millionen Sitzplätze gebucht wurden, die nach Mallorca gehen werden. Mit dieser Menge an Touristen hat die Strecke zwischen Düsseldorf und Mallorca es als einzige Verbindung aus Deutschland in die „Top Ten“ geschafft.

Am Flughafen Düsseldorf ist die Freude über das hervorragende Ergebnis groß. Auf Instagram teilt der NRW-Flughafen diese Errungenschaft und fragt: „Malle nur ein mal pro Jahr, oder für euch doch öfter?“ Wenn man die Statistiken der letzten Jahre betrachtet, steigt die Beliebtheit von Mallorca auch immer weiter an. Alleine im Jahr 2023 wurden auf der Insel um die 13,5 Millionen Touristen gezählt. Davon kamen ganze 4,6 Millionen Urlauber aus Deutschland.

Flug von Rom nach Madrid holt sich Platz eins

Auch in den Kommentaren auf Instagram freuen sich die Nutzer über das fantastische Ergebnis des NRW-Flughafens. Neugierig fragt ein Nutzer: „Welche stehen denn auf Platz eins bis drei? Kann mir kaum eine andere Strecke vorstellen, die noch mehr Fluggastzahlen hat als DUS-PMI.“

Wie „t-online“ berichtet, gibt es nur drei Flugrouten in ganz Europa, die mehr Passagiere verzeichnen, als die Verbindung zwischen Düsseldorf und Mallorca. Der absolute Spitzenreiter ist die Route von Rom nach Madrid. Danach folgt die Verbindung zwischen Lissabon und Madrid. Platz drei geht an den Flug von Kopenhagen nach Oslo.