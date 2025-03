NRW: Verdi setzt noch einen drauf! HIER fallen Busse und Bahnen plötzlich 3 (!) Tage aus

Verdi dreht vor der dritten Tarifrunde mit den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst auf. Am Montag (10. März) legt die Gewerkschaft nicht nur den Verkehr an den großen Flughäfen in Deutschland lahm (mehr dazu hier >>>).

Neben den Flugpassagieren müssen auch Pendler starke Nerven beweisen. Denn in zahlreichen NRW-Städten wird in dieser Woche der ÖPNV bestreikt. Ob Essen, Bochum, Dortmund oder Köln – überall bleiben Busse und Bahnen stehen (mehr dazu hier >>>). Eine Stadt trifft es besonders hart.

NRW: Verdi weitet Streik auf drei Tage aus

Schon am Freitag (7. März) mussten Pendler in Düsseldorf tief durchatmen. Denn in Gegensatz zu anderen NRW-Städten kündigte Verdi in der Landeshauptstadt einen zweitägigen Streik an. Der Rheinbahn-Streik sollte am Montag um 3 Uhr nachts beginnen und 48 Stunden andauern.

Am Tag des Streikbeginns müssen Pendler, die auf die Rheinbahn zählen, die nächste bittere Pille schlucken. Denn der Streik wurde am Montag auf 72 Stunden erweitert! Erst am Donnerstagmorgen (13. März) um 4 Uhr sollen Busse und Bahnen in Düsseldorf wieder im Regelfahrplan verkehren.

„Betroffen ist das gesamte Netz der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen“, teilte die Rheinbahn mit. Auch das Kundencenter der Rheinbahn bleibt dicht.

Streik-Ausnahme in Düsseldorf

Trotz Streik versucht die Rheinbahn den Busverkehr auf einigen Linien mit Fremd- und Tochterunternehmen möglich zu machen. „Die Rheinbahn weist aber darauf hin, dass es dafür keine Gewähr gibt“, stellte das Nahverkehrsunternehmen klar.

Auf folgenden Linien sollen Busse wahrscheinlich im Regelfahrplan verkehren:

Linie O5 : Erkrath S – Erkrath-Hochdahl S – Trills – Hochdahler Markt – Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S

: Erkrath S – Erkrath-Hochdahl S – Trills – Hochdahler Markt – Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S L inie O6 : Erkrath, Haus Brück – Erkrath S – Unterfeldhaus – Kempen – Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S

: Erkrath, Haus Brück – Erkrath S – Unterfeldhaus – Kempen – Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S Linie O13 : Mettmann, Schellenberg – Jubiläumsplatz – Dresdner Straße – Champagne – Mettmann-Zentrum S – Mettmann-Stadtwald S

: Mettmann, Schellenberg – Jubiläumsplatz – Dresdner Straße – Champagne – Mettmann-Zentrum S – Mettmann-Stadtwald S Linie O14 (TaxiBus mit Anmeldung) : Ratingen-Breitscheid, Am Kessel – Mintarder Weg – An der Pönt – Krummenweg – Ratingen-Hösel S

: Ratingen-Breitscheid, Am Kessel – Mintarder Weg – An der Pönt – Krummenweg – Ratingen-Hösel S Linie O19 (TaxiBus mit Anmeldung) : Ratingen, Fliedner Krankenhaus – Lintorf, Rathaus – Ratingen-Lintorf, Mörikestraße

: Ratingen, Fliedner Krankenhaus – Lintorf, Rathaus – Ratingen-Lintorf, Mörikestraße Linie SB51 : Flughafen Bf – Nordfriedhof – Meerbusch-Büderich, Landsknecht U – Kaarster Bf

: Flughafen Bf – Nordfriedhof – Meerbusch-Büderich, Landsknecht U – Kaarster Bf Linie 722 : Stadthalle – Messe – Nordfriedhof – Düsseldorf Hbf – Schlesische Straße – Vennhauser Allee

: Stadthalle – Messe – Nordfriedhof – Düsseldorf Hbf – Schlesische Straße – Vennhauser Allee Linie 730 : Freiligrathplatz U – Unterrath – Gerresheim – Eller – Reisholz – Benrath – Josef-Kürten-Platz

: Freiligrathplatz U – Unterrath – Gerresheim – Eller – Reisholz – Benrath – Josef-Kürten-Platz Linie 746 : Velbert ZOB – Wülfrath – Mettmann, Jubiläumsplatz –

Mettmann-Stadtwald S

: Velbert ZOB – Wülfrath – Mettmann, Jubiläumsplatz – Mettmann-Stadtwald S Linie 751 : Ratingen-Hösel S – Ratingen-Lintorf – Angermund S – Kaiserswerth, Klemensplatz

: Ratingen-Hösel S – Ratingen-Lintorf – Angermund S – Kaiserswerth, Klemensplatz Linie 770 : Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen-Hösel S

: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen-Hösel S Linie 771 : Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen Ost S – Ratingen Mitte

: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen Ost S – Ratingen Mitte Linie 782: Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung –

Hilden, Süd S – Solingen Hbf

Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung – Hilden, Süd S – Solingen Hbf Linie 785 : Heinrich-Heine-Allee – Reisholz S – Hilden Mitte – Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S

: Heinrich-Heine-Allee – Reisholz S – Hilden Mitte – Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S Linie 831 : Krefeld, HPZ Uerdingen – Krefeld, Uerdingen Bf – Meerbusch,

Lank-Latum – Meerbusch, Haus Meer

: Krefeld, HPZ Uerdingen – Krefeld, Uerdingen Bf – Meerbusch, Lank-Latum – Meerbusch, Haus Meer Linie 834 : Oberkassel, Belsenplatz – Nordfriedhof – Mörsenbroich – Düsseldorf Hbf.

: Oberkassel, Belsenplatz – Nordfriedhof – Mörsenbroich – Düsseldorf Hbf. Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen unter anderem eine Tariferhöhung im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich, sowie drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber wiesen diese Forderungen als nicht finanzierbar zurück. Die dritte Tarifrunde soll vom 14. bis 16. März in Potsdam stattfinden.

Darum geht es bei den Streiks in NRW

