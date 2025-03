Verdi-Streik trifft Rheinbahn hart – doch HIER dürfen Fahrgäste trotzdem hoffen

Die Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr gehen in die nächste Runde – noch geballter als während der ersten Runde vor etwa zwei Wochen. Zahlreiche Verkehrsbetriebe in NRW sind in den nächsten Tagen betroffen (>>> hier die Details). Doch während viele Unternehmen den Betrieb auf ihren Linien komplett einstellen, dürfen Kunden der Rheinbahn hoffen.

Die dritte Runde der Tarifverhandlungen findet vom 14. bis 16. März in Potsdam statt. Hier wird sich zeigen, ob die Streikwelle der vergangenen Wochen bei den kommunalen Arbeitgebern Wirkung hat. Um quasi auf Nummer sicher zugehen, erhöht die Gewerkschaft Verdi vorher noch einmal den Druck. Die Rheinbahn wird am Montag, 10. März, und Dienstag, 11. März, von Warnstreiks betroffen sein.

Rheinbahn: Trotz Verdi-Streiks sollen viele Buslinien fahren

Der Streik trifft zunächst einmal das gesamte Netz der Rheinbahn, also die Stadt Düsseldorf sowie den Kreis Mettmann und die Stadt Meerbusch, außerdem die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss, Ratingen, Solingen und weitere Orte. Betroffen sind alle U-Bahn-, Straßenbahn- und die meisten Buslinien der Rheinbahn. Der Streik soll am Montagmorgen um 3 Uhr beginnen und 48 Stunden dauern. Die Rheinbahn plant, den regulären Betrieb am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr wieder aufzunehmen. Es könne allerdings noch bis in die Morgenstunden zu Ausfällen kommen, heißt es in einer Mitteilung.

+++ +++ Essen, Bochum und Co. : Nächster Streik-Hammer! Ruhrgebiet stinkt zum Himmel +++ +++

Trotz des Streiks will sich die Rheinbahn bemühen, dass die folgenden Buslinien mithilfe von Privat- und Tochterunternehmen nach Fahrplan unterwegs sind. Eine Garantie gibt es dafür nicht, aber bei dem Verkehrsunternehmen ist man zuversichtlich.

Linie O5 : Erkrath S – Erkrath-Hochdahl S – Trills – Hochdahler Markt – Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S

: Erkrath S – Erkrath-Hochdahl S – Trills – Hochdahler Markt – Sandheide – Willbeck – Erkrath-Millrath S L inie O6 : Erkrath, Haus Brück – Erkrath S – Unterfeldhaus – Kempen – Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S

: Erkrath, Haus Brück – Erkrath S – Unterfeldhaus – Kempen – Hochdahler Markt – Erkrath-Millrath S Linie O13 : Mettmann, Schellenberg – Jubiläumsplatz – Dresdner Straße – Champagne – Mettmann-Zentrum S – Mettmann-Stadtwald S

: Mettmann, Schellenberg – Jubiläumsplatz – Dresdner Straße – Champagne – Mettmann-Zentrum S – Mettmann-Stadtwald S Linie O14 (TaxiBus mit Anmeldung) : Ratingen-Breitscheid, Am Kessel – Mintarder Weg – An der Pönt – Krummenweg – Ratingen-Hösel S

: Ratingen-Breitscheid, Am Kessel – Mintarder Weg – An der Pönt – Krummenweg – Ratingen-Hösel S Linie O19 (TaxiBus mit Anmeldung) : Ratingen, Fliedner Krankenhaus – Lintorf, Rathaus – Ratingen-Lintorf, Mörikestraße

: Ratingen, Fliedner Krankenhaus – Lintorf, Rathaus – Ratingen-Lintorf, Mörikestraße Linie SB51 : Flughafen Bf – Nordfriedhof – Meerbusch-Büderich, Landsknecht U – Kaarster Bf

: Flughafen Bf – Nordfriedhof – Meerbusch-Büderich, Landsknecht U – Kaarster Bf Linie 722 : Stadthalle – Messe – Nordfriedhof – Düsseldorf Hbf – Schlesische Straße – Vennhauser Allee

: Stadthalle – Messe – Nordfriedhof – Düsseldorf Hbf – Schlesische Straße – Vennhauser Allee Linie 730 : Freiligrathplatz U – Unterrath – Gerresheim – Eller – Reisholz – Benrath – Josef-Kürten-Platz

: Freiligrathplatz U – Unterrath – Gerresheim – Eller – Reisholz – Benrath – Josef-Kürten-Platz Linie 746 : Velbert ZOB – Wülfrath – Mettmann, Jubiläumsplatz –

Mettmann-Stadtwald S

: Velbert ZOB – Wülfrath – Mettmann, Jubiläumsplatz – Mettmann-Stadtwald S Linie 751 : Ratingen-Hösel S – Ratingen-Lintorf – Angermund S – Kaiserswerth, Klemensplatz

: Ratingen-Hösel S – Ratingen-Lintorf – Angermund S – Kaiserswerth, Klemensplatz Linie 770 : Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen-Hösel S

: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen-Hösel S Linie 771 : Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen Ost S – Ratingen Mitte

: Velbert ZOB – Heiligenhaus – Ratingen Ost S – Ratingen Mitte Linie 782: Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung –

Hilden, Süd S – Solingen Hbf

Heinrich-Heine-Allee – Uni-Kliniken – Hilden, Gabelung – Hilden, Süd S – Solingen Hbf Linie 785 : Heinrich-Heine-Allee – Reisholz S – Hilden Mitte – Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S

: Heinrich-Heine-Allee – Reisholz S – Hilden Mitte – Hilden Süd S – Langenfeld-Richrath – Langenfeld S Linie 831 : Krefeld, HPZ Uerdingen – Krefeld, Uerdingen Bf – Meerbusch,

Lank-Latum – Meerbusch, Haus Meer

: Krefeld, HPZ Uerdingen – Krefeld, Uerdingen Bf – Meerbusch, Lank-Latum – Meerbusch, Haus Meer Linie 834: Oberkassel, Belsenplatz – Nordfriedhof – Mörsenbroich – Düsseldorf Hbf.

U- und Straßenbahnen fahren nicht – auch Kunden-Center geschlossen

Das kostenpflichtige Mobilitätsangebot auf Bestellung – „flexy“ – ist laut Rheinbahn vom Streik nicht betroffen. Das Gebiet und die Uhrzeiten, in denen es das Angebot „flexy“ gibt, bleiben während des Streiks gleich.

Mehr Themen:

Definitiv geschlossen bleiben am Montag und Dienstag hingegen alle Kunden-Center der Rheinbahn. Auch U- und Straßenbahnen bleiben in den Depots.