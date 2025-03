Dortmund, Bochum und Co.: Nächste Streik-Keule! Jetzt legt Verdi Busse und Bahnen lahm!

Achtung, Pendler und Reisende in Dortmund, Castrop-Rauxel, Schwerte & Co.! Die Gewerkschaft Verdi ruft zu einem dreitägigen Warnstreik auf – und die Auswirkungen könnten verheerend sein.

Ein paar vereinzelte ÖPNV-Linien werden zwar dennoch befahren, als Kunde kann es jedoch schwer sein, den Überblick zu behalten. Hier alle Infos!

Verdi-Streik in Recklinghausen, Dortmund & Co.: Busse und Bahnen fahren nicht

Am Montag, 10. März, und Dienstag, 11. März, läuft der Verkehr in Dortmund noch weitgehend normal. Nur einige technische Bereiche der Verkehrsbetriebe legen ihre Arbeit nieder. Das heißt: Die Stadtbahnen fahren weiter und für die meisten Fahrgäste dürfte es keine größeren Probleme geben. Bei technischen Pannen oder unfallbedingten Ausfällen kann die Reparatur allerdings länger dauern als üblich.

Die Gewerkschaft bei der Vestischen (Kreis Recklinghausen) ruft ebenfalls laut der „STOAG (Stadtwerke Oberhausen GmbH)“ die Beschäftigten am 10. März zu einem ganztägigen Streik auf. In Oberhausen kommt es deshalb zu Teilausfällen auf den Linien SB91 und X42. Die Linien 263 und NE21 fallen ganz aus.

Aber Achtung: Es kann in Bochum und Gelsenkirchen zu Einschränkungen kommen, da die Buswerkstätten der BOGESTRA bereits am 10. März von den Gewerkschaften zum Streik aufgerufen werden.

12. März: Streik-Chaos in NRW – alle Infos

Am 12. März wird der Verkehr in Dortmund, Castrop-Rauxel und Schwerte zum Erliegen kommen. Der Streik betrifft an diesem Tag sämtliche Bus- und Stadtbahnlinien der DSW21. Auch die NachtExpress-Linien von DSW21, die in Dortmund von der Reinoldikirche aus starten, fallen aus.

Doch das ist noch nicht alles: Die Buslinien in Castrop-Rauxel (480, 481, 482, NE 11) und Schwerte (430, 435, NE 25) sind ebenfalls betroffen. Und wer auf den ExpressBus X13 gehofft hat – auch diese Verbindung wird nicht fahren. Ein völliger Stillstand also in vielen Teilen der Region.

Die für viele Fahrgäste wichtigen Kundencenter, wie etwa in der Petrikirche oder am Hörder Bahnhof, bleiben am 12. März ebenfalls geschlossen. Wer also schnell noch etwas regeln wollte, sollte sich einen anderen Tag suchen.

Oberhausen und Essen: Streik in NRW

Die Gewerkschaft Verdi ruft im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen auch in Oberhausen zum Streik auf. Der Streik von „STOAG“ beginnt laut eine Mitteilung auf ihrer offiziellen Webseite am Mittwoch, 12. März um 3 Uhr und endet nach 24 Stunden am Donnerstag, 13. März, um ca. 3.30 Uhr morgens. Besonders betroffen ist der Schülerverkehr, da an diesem Tag alle Einsatzwagen ausfallen werden.

Trotz des Streiks gibt es laut der „STOAG“ weiterhin eine reduzierte Verkehrsführung in Oberhausen. Folgende Linien fahren an diesem Tag:

Schienenersatzverkehr: Auf der Linie 112 wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der von der Haltestelle „Landwehr“ an der Stadtgrenze zu Mülheim bis zum Sterkrader Bahnhof fährt.

Auf der Linie 112 wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der von der Haltestelle „Landwehr“ an der Stadtgrenze zu Mülheim bis zum Sterkrader Bahnhof fährt. Linie 957: Diese Linie fährt wie gewohnt, ohne Einschränkungen. Linie SB90: Pendelverkehr zwischen den Haltestellen „Holten Markt“ und „Heinrich-Böll-Gesamtschule“.

Diese Linie fährt wie gewohnt, ohne Einschränkungen. Pendelverkehr zwischen den Haltestellen „Holten Markt“ und „Heinrich-Böll-Gesamtschule“. Linie SB92: Diese Linie verkehrt zwischen „Osterfeld Mitte“ und „Falkestraße“ und fährt ab dort weiter als SB98 bis zum „Sterkrader Bahnhof“.

Diese Linie verkehrt zwischen „Osterfeld Mitte“ und „Falkestraße“ und fährt ab dort weiter als bis zum „Sterkrader Bahnhof“. Linie SB94: Zwischen Sterkrader Bahnhof und Hauptbahnhof. Linie SB98: Diese Linie fährt zwischen den Haltestellen „Sterkrade Bahnhof“ und „Falkestraße“ über Schmachtendorf und weiter als SB92 ab „Falkestraße“ bis „Osterfeld Mitte“.

Zwischen Sterkrader Bahnhof und Hauptbahnhof. Diese Linie fährt zwischen den Haltestellen „Sterkrade Bahnhof“ und „Falkestraße“ über Schmachtendorf und weiter als ab „Falkestraße“ bis „Osterfeld Mitte“. Linie 143: Zwischen den Haltestellen „Fröbelplatz“ und „Steeler Straße“. Revierflitzer: Ab 21 Uhr sind mehr Fahrzeuge als üblich im Einsatz, um den Betrieb zu stützen.

Zwischen den Haltestellen „Fröbelplatz“ und „Steeler Straße“. Ab 21 Uhr sind mehr Fahrzeuge als üblich im Einsatz, um den Betrieb zu stützen. BVR-Ersatzverkehr: Auf den städteübergreifenden Linien 935 und 995 werden Ersatzfahrten angeboten. Auch Linien von nicht bestreikten Nachbar-Verkehrsunternehmen verkehren weiterhin.

Auch die Ruhrbahn GmbH in Essen und Mülheim ist laut einer Pressemitteilung von Verdi aufgerufen, sich am Mittwoch (12. März) am Streik zu beteiligen.

AirportExpress & Co.: Diese Linien streiken nicht

In Dortmund bleiben die H-Bahn und die speziellen Flughafen-Sonderlinien – AirportExpress, AirportShuttle und Linie 490 – auch während des Streiks in Betrieb. Diese Linien fahren nämlich völlig unabhängig vom restlichen DSW21-Netz und bieten eine Rettung für all jene, die unbedingt zum Flughafen oder zur Messe müssen.

Die dritte Runde der Tarifverhandlungen findet vom 14. bis 16. März in Potsdam statt. Hier wird sich zeigen, ob die Streikwelle der vergangenen Wochen bei den Arbeitgebern der Kommunen und Länder Wirkung gezeigt hat.