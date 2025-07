Mallorca: Urlaubern droht Streik-Chaos am Flughafen – was Reisende jetzt wissen müssen

Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm die große Reisewelle nach Mallorca. Ob Familienurlaub oder ein Wochenende am Ballermann: Für viele Deutsche ist die Baleareninsel das Sehnsuchtsziel Nummer eins.

Doch die schönste Zeit des Jahres droht für einige Urlauber holprig zu starten. Denn gerade jetzt, mitten in der Hauptsaison, steht die nächste Belastungsprobe für Reisende bevor – und betrifft ausgerechnet eine der wichtigsten Mallorca-Airlines: EasyJet.

EasyJet streikt Ende Juni und fordert mehr Lohn

Die spanische Gewerkschaft Unión Sindical Obrera (USO) hat für den 25., 26. und 27. Juni 2025 Arbeitsniederlegungen angekündigt. Betroffen sind laut aktuellen Informationen die EasyJet-Basen in Alicante, Barcelona, Málaga – und eben Mallorca. Tausende Mallorca-Urlauber könnten davon direkt betroffen sein. Verspätungen, Umbuchungen und Flugausfälle sind nicht ausgeschlossen.

Seit Langem kritisiert die USO die schlechte Bezahlung der EasyJet-Crews in Spanien. Im Vergleich zu ihren Kollegen in anderen europäischen Ländern sollen die Gehälter dort deutlich niedriger sein – teils verdienen Flugbegleiter im Ausland bis zu dreimal so viel wie ihre spanischen Kollegen.

Mallorca-Urlauber besonders betroffen

Mit dem Streik will die Gewerkschaft auf die Missstände aufmerksam machen und faire, einheitliche Arbeitsbedingungen für das Kabinenpersonal in ganz Europa durchsetzen. Insgesamt sind über 650 Crewmitglieder und 21 Flugzeuge betroffen – und das an Tagen, an denen die Flughäfen ohnehin am Limit arbeiten.

Der Flughafen Palma de Mallorca ist jedes Jahr im Juni ein Hotspot für den An- und Abflug zehntausender deutscher Urlauber. Wer in diesem Zeitraum mit EasyJet fliegen will – ob vom Festland auf die Insel oder zurück – sollte vorbereitet sein. Denn auch wenn die Airline betont, dass man den Betrieb so stabil wie möglich halten wolle, sind Einschränkungen wahrscheinlich. „Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Kunden einen zuverlässigen Service zu bieten und werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um Störungen während dieser Zeit zu begrenzen“, heißt es von Seiten EasyJets gegenüber der „Bild“.

Was können Urlauber jetzt tun?

Und damit aus der Urlaubsreise kein Nervenkrimi wird, sollten Reisende einige Tipps beachten:

Flugstatus regelmäßig prüfen: am besten direkt über die EasyJet-App oder die Flughafen-Websites.

am besten direkt über die EasyJet-App oder die Flughafen-Websites. Push-Benachrichtigungen aktivieren: So bekommst du sofort mit, wenn es Änderungen gibt.

So bekommst du sofort mit, wenn es Änderungen gibt. Frühzeitig am Flughafen sein: Gerade bei erwarteter Unruhe ist es besser, etwas mehr Zeit einzuplanen.

Gerade bei erwarteter Unruhe ist es besser, etwas mehr Zeit einzuplanen. Reiseversicherung prüfen oder abschließen: Im Fall von Flugausfällen oder Verzögerungen kann sie bares Geld wert sein.

Im Fall von Flugausfällen oder Verzögerungen kann sie bares Geld wert sein. Alternative Reisemöglichkeiten im Hinterkopf behalten: Wer flexibel ist, kommt auch im Streikfall ans Ziel – notfalls mit einem anderen Flug oder via Fähre und Mietwagen vom Festland.

Der angekündigte EasyJet-Streik fällt mitten in die Mallorca-Hochsaison – kein guter Zeitpunkt für zehntausende Reisende. Doch wer sich rechtzeitig informiert, wachsam bleibt und mit kleinen Einschränkungen rechnet, muss den Urlaub nicht gleich abschreiben. Mallorca wartet – vielleicht mit etwas Verzögerung, aber hoffentlich ohne Frust.