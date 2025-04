Duisburg: Bedrohungslage! Fast 20 Schulen bleiben am Montag geschlossen

In Duisburg bleiben am Montag (7. April) fast 20 Schulen geschlossen. Der Grund dafür ist eine Bedrohungslage, wie die Polizei Duisburg am Sonntagabend bestätigte.

Zuvor war eine entsprechende Mitteilung auf der Website der Lise-Meitner-Gesamtschule in Duisburg-Rheinhausen sowie auf der Facebook-Seite der Gottfried-Wilhelm-Leibniz Gesamtschule in Hamborn veröffentlicht worden. Diese Information wurde mehrfach in Duisburger Facebook-Gruppen weiterverbreitet und diskutiert.

Duisburg: Alle Sekundar- und Gesamtschulen geschlossen

Auf der Webseite der Lise-Meitner-Gesamtschule schrieb Schulleiter Klaus Stephan am Sonntagabend: „ACHTUNG!!! LMG bleibt am 7.4.2025 geschlossen! Aufgrund einer Bedrohungslage bleiben am morgigen Montag, den 7.4. alle Duisburger Gesamt- und Sekundarschulen geschlossen. Aufgrund der Schließung ist die Einrichtung einer Betreuung nicht möglich.“

Auf der Facebook-Präsenz der Gottfried-Wilhelm Leibniz-Gesamtschule hieß es wiederum: „Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, aufgrund einer aktuellen Bedrohungslage, die uns von den zuständigen Behörden mitgeteilt wurde, entfällt morgen der Präsenzunterricht an unserer Schule. Diese Maßnahme betrifft alle Sekundar- und Gesamtschulen der Stadt Duisburg. Stattdessen wird der Unterricht im Distanzformat stattfinden. Das Praktikum im 9. Jahrgang findet statt.“

Wie die „WAZ“ berichtet, soll mindestens eine Schule „Droh-Mails“ erhalten haben. Dies habe dazu geführt, dass die Bezirksregierung Düsseldorf nach Rücksprache mit dem Staatsschutz der Polizei entschieden habe, den Unterricht abzusagen.

Schon im März Amok-Drohungen

In Duisburg gibt es 15 Gesamtschulen und zwei Sekundarschulen. Welche Informationen dazu geführt haben, dass speziell diese beiden Schulformen am Montag geschlossen bleiben, blieb am Sonntagabend offen. Die Polizei bestätigte zwar die Bedrohungslage, machte aber keine weiteren Angaben. Sie äußerte lediglich den Hinweis, dass es verboten sei, die Schulgelände zu betreten.

Mehr News:

Erst im März hatten Amok-Drohungen in Duisburger Schulen für Aufregung gesorgt. Demnach wurden im Steinbart-Gymnasium auf der Realschulstraße im Duisburger Dellviertel für Montag (24. März) und Dienstag (25. März) Straftaten angedroht. Später wurde man dann auch im St.-Hildegardis-Gymnasium auf der gleichen Straße auf Amokdrohungen auf dem Schulklo aufmerksam. Hier ging es konkret um den 25. März. Drei Schülerinnen gerieten unter Verdacht (>>> hier die Einzelheiten).