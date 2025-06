Unwetter-Warnstufe in NRW erhöht – HIER kracht es gewaltig

Die Wetterlage in NRW spitzt sich zu. Nach den herrlichen Sommertagen am Donnerstag und Freitag können wir auch am Samstag (14. Juni) in NRW noch einige Sonnenstunden abgreifen.

Doch seit Tagen warnen Wetter-Experten vor möglichen Unwettern im Tagesverlauf. Die drückende Schwüle ist dabei der Vorbote dessen, was uns erwartet. Jetzt hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Unwetter-Prognose konkretisiert.

Unwetter in NRW: Experten warnen

In der ersten Tageshälfte ist es noch ruhig in NRW. Doch dann nähert sich von Westen her eine mächtige Wolkenfront. Die feuchtheiße Luft, die zwischen einem Hoch über der Ostsee und einem Tief über den Britischen Inseln nach NRW geströmt wird, entlädt sich dann ab den frühen Nachmittagsstunden mit heftigen Gewittern.

Nach Angaben der DWD-Meteorologen ist ab dem frühen Nachmittag zunächst im Westen des Landes lokal mit unwetterartigen Regenfällen zu rechnen, die Richtung Ruhrgebiet ziehen. Innerhalb kürzester Zeit können bei heftigem Starkregen 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter herunterkommen. Auch Hagelkörner mit zwei Zentimeter Durchmesser können auf die Erde prasseln. Und das ist noch nicht alles.

Unwetter-Warnstufe in NRW erhöht

Während zuletzt die Rede von möglichen Sturmböen war, will der DWD mittlerweile schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h nicht ausgeschlossen. Einigen Gebieten in NRW drohen dabei wieder vollgelaufene Keller und Straßen sowie umgestürzte Bäume, wie zuletzt in Krefeld. Mehr dazu hier >>>. Die Unwetter-Gefahr ist dabei auch am Samstag noch nicht ausgestanden.

Laut den Wetter-Experten drohen auch in der Nacht zu Sonntag weiterhin schwere Gewitter mit Starkregen. Dabei kann es zu mehrstündigem Starkregen kommen. In der Spitze drohen lokal 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden. Die Unwetter ziehen dann im Tagesverlauf Richtung Osten ab. In Ostwestfalen drohen allerdings am Vormittag noch Gewitter mit Starkregen.