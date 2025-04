Duisburger Schulen geschlossen – erschreckende Details durchgesickert! „Krank“

Die Nachricht hat sich am Sonntag (6. April) wie ein Lauffeuer in Duisburg verbreitet. Alle Gesamt – und Sekundarschulen im Stadtgebiet sollten am Montag (7. April) geschlossen bleiben.

Als Grund nannte die Polizei Duisburg zunächst eine „Bedrohungslage“ (mehr dazu hier >>>). Am späten Abend berichteten die Behörden dann von zwei konkreten Droh-E-Mails. Deren Inhalt ist erschreckend.

Duisburger Schulen dicht – wegen dieser Mails

So teilte die Polizei Duisburg mit, dass die Schulleitung der Gesamtschule-Mitte bereits am Freitag (4. April) ein Schreiben mit bedrohlichen und rechtsradikalen Äußerungen erhalten hatte. Der Verfasser hatte darin mit Straftaten an der betroffenen Schule gedroht.

Am Sonntag ging dann das nächste Drohschreiben an der Gesamtschule-Mitte ein. Dieses Mal richtete sich die Bedrohung nicht nur an die Gesamtschule, sondern an 13 weitere Bildungseinrichtungen in Duisburg. Der Wortlaut der Drohungen entsetzt: So sei nach Informationen der „Bild“ mit einer „Säuberung“ gedroht worden – ein besonders niederträchtiger Begriff, der im Nationalsozialismus auch für die Verfolgung von Juden, Sinti und Roma sowie behinderten Menschen genutzt wurde.

Duisburger entsetzt: „Krank“

Dementsprechend entsetzt reagieren Duisburger im Netz. „Es ist so erschreckend!“, kommentiert einer bei „X“. „Wie kaputt muss man eigentlich sein?“, fragt sich der nächste. „Krank“, urteilt ein anderer.

Der Staatsschutz zweifelt indes zwar die Ernsthaftigkeit der Drohungen an. Doch die Bezirksregierung Düsseldorf wollte kein Risiko eingehen und hat den Unterricht an den betroffenen 14 Schulen in Duisburg abgesagt. Auch andere Schulen schlossen sich an und sagten den Präsenzunterricht ab.

Die Polizei Duisburg zeigt am Montag Präsenz: „Um ein mögliches Restrisiko weitergehend zu minimieren, wird die Duisburger Polizei am 7. April unmittelbar an den Schulen Aufklärungs- und Präsenzmaßnahmen durchführen“, hieß es in einer Erklärung am Sonntagabend. Wer hinter den Droh-Mails steckt, ist derweil weiter unklar. Die Ermittlungen dazu laufen auf Hochtouren.