Tierheim Bochum vermittelt Kater Milo – doch schon bald erhält es eine unglaubliche Nachricht

Gerade in der Sommerzeit stoßen die Tierheime in NRW oft an ihre Grenzen – es fehlt vielerorts nicht nur an Geld, sondern vor allem an Platz. Obwohl gerade vor den diversen Urlaubszeiten immer wieder Tiere wie Hunde, Katzen und Vögel ausgesetzt werden (>>> wir berichteten), finden viele einsame Tiere auch immer wieder ein neues Zuhause.

So hatte auch Kater Milo das Glück, adoptiert zu werden – doch kurz nach seiner Vermittlung erreichte die Mitarbeiter des Tierheims Bochum eine persönliche Nachricht …

Tierheim Bochum: Neuigkeiten von Kater Milo

Auf dem Foto, das das Tierheim Bochum erreicht hat, blickt der graugestreifte Kater etwas betrübt in die Kamera. Doch das liegt keineswegs daran, dass er zurück ins Tierheim muss – ganz im Gegenteil!

Denn die Schnuffelnase fühlt sich in seinem neuen Zuhause pudelwohl. So offenbaren seine neuen Besitzer: „Er hat sich bei uns super eingelebt und zeigt jeden Tag aufs Neue, wie wohl er sich fühlt.“

Weiter betonen die Katzen-Fans voller Freude, dass Milo nicht nur super verspielt ist, sondern auch „unglaublich verschmust“. Doch nicht nur der Kater scheint sein Lebensglück gefunden zu haben, auch seine neue Familie profitieren von dem Vierbeiner.

Katzen-Fans sind sich einig: Sie freuen sich für die Samtpfoted

So schreiben sie, dass er „viel Lebensfreude“ bringt. Sie betonen auch, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, ohne ihn zu leben. Sie sind nicht nur glücklich, sondern auch sehr dankbar und sagen: „Vielen Dank, dass ihr uns dieses Wesen anvertraut habt.“

Und nicht nur die frischen Katzen-Besitzer sind glücklich, sondern auch die zahlreichen Samtpfoten-Fans auf Facebook. Eine Userin etwa postet: „Milo hat ein tolles Zuhause bekommen. Er bekommt viel Liebe und Streicheleinheiten. Alles Glück der ganzen Familie.“ Auch eine andere fügt hinzu: „Superschön. Alles Gute weiterhin.“

