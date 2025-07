„So herzlos“! Urlaubszeit schlägt bei NRW-Tierheim zu

Die Ferienzeit hat in NRW am Montag (14. Juli) offiziell begonnen! Für viele ein Grund, dem aktuell schwankenden Sommerwetter im Westen mit einem Urlaub in Spanien, Griechenland und Co. zu entfliehen.

Doch so manch ein Haustierbesitzer steht alle Jahre wieder vor der Frage, was er mit seinem Vierbeiner anstellen soll. Nicht selten treffen Urlauber die grausame Entscheidung, ihr Tier auszusetzen oder ins nächste NRW-Tierheim zu bringen. Eines schlug aber schon vor kurzen Alarm.

Tierheim in NRW schildert üble Lage

„Heute war es wirklich extrem. Sechs Abgabekatzen und ein Fundkater“, schrieb das Tierheim Bottrop kürzlich bei Facebook. „Ja, die Urlaubszeit beginnt und das merken jetzt alle Tierheime“, war hier schon vor dem Start der offiziellen NRW-Ferien zu bemerken.

Dass das kein normaler Zustand ist, machten die Pfleger bei Facebook schnell klar: „So geballt wie heute ist es selten.“ Das Problem: Die Katzen konnten noch nicht sofort vermittelt werden. Stattdessen mussten sie alle zunächst in Quarantäne. Doch diese sei platzmäßig begrenzt.

Tierfreunde sind sauer

Das NRW-Tierheim setzt alle Hoffnungen daran, dass sich die Lage in den nächsten Wochen nicht weiter zuspitzt. Denn die sechs Wochen Sommerferien haben am Montag gerade erst begonnen und noch sind viele nicht in den Urlaub gefahren.

Auch die Follower des Tierheims Bottrop sind mehr als entsetzt über die Lage. „Unverständlich. Man hat Geld für den Urlaub, aber kein Geld, sein geliebtes Tier vernünftig unterzubringen. Diese Tierfreunde sollten sich schämen“, wird etwa eine Frau deutlich. „Ich kann es nicht verstehen und werde es auch nie ! Wie Menschen so herzlos und eiskalt ihr geliebtes Familienmitglied abgeben, nur um in den Urlaub zu fahren“, kann auch ein anderer Tierfreund seinen Unmut in der Kommentarspalte nicht verbergen.