Weltbekanntes Top-Event kommt nach Duisburg – und das schon bald!

Nach dem großen Erfolg der Jubiläumstournee 2025 in Deutschland gastiert Rhythm of the Dance 2026 in Duisburg. Das Spektakel, das irische Kultur mit modernen Elementen vereint, findet am 25. Januar 2026 in der Rheinhausen-Halle statt.

Die Show verbindet dabei Tradition und Innovation. Choreograf James Greenan betont: „Wir bewahren nicht nur unser Erbe – wir entwickeln es weiter.“ Mit kraftvollen Geschichten, lebendiger Choreografie und moderner Inszenierung soll es das Publikum auf eine emotionale Reise mitnehmen.

Irisches Tanzspektakel erobert Duisburg

Rhythm of the Dance begeistert weltweit mit über 7 Millionen Fans in 50 Ländern und einer über 25-jährigen Erfolgsgeschichte. Die Kombination aus irischen Klängen, energiegeladenen Tänzen, fantasievollen Kostümen und beeindruckenden Effekten macht die Show zu einem globalen Phänomen.

In Duisburg erwartet die Zuschauer eine zweistündige Show voller Dynamik und Präzision. Flinke Tänzerfüße und eine faszinierende Synchronität ziehen die Gäste in ihren Bann. Über 200 Auftritte pro Jahr präsentieren 2.000 Jahre irische Musik, vom Altertum bis in die Gegenwart.

Erlebe in Duisburg eines der weltweit besten Stepptanz-Spektakel. Rhythm of the Dance kombiniert Tradition, Innovation und atemberaubende Effekte. Fans sollten sich rechtzeitig Tickets sichern für dieses Erlebnis. Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf.

