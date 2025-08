Nach Brandanschlag auf NRW-Bahnstrecke: Pendler und Urlauber mit den Nerven am Ende

Pendler und Reisende erleben am Freitag (1. August) massive Probleme auf der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg. Ein absichtlich gelegter Kabelbrand in Düsseldorf hat den Nah- und Fernverkehr in und durch NRW lahmgelegt. Besonders betroffen ist die wichtige Nord-Süd-Strecke.

Tausende abgesagte und verspätete Züge erschwerten die Situation für viele. Besonders ärgerlich ist das für Urlauber aus NRW in den laufenden Schulferien. Diese hatten sich auf die Bahn verlassen, um zum Düsseldorfer Flughafen zu gelangen. Auf den Wartebänken des Duisburger Hauptbahnhofs nutzten viele ihre Smartphones, um aktuelle Informationen zu den Störungen zu suchen.

Deutsche Bahn in NRW: Pendler und Urlauber mit den Nerven am Ende

Vor dem Reiseinformationszentrum bildeten sich Gruppen. Große Anzeigetafeln auf dem Bahnhofsgelände wiesen auf die Zugausfälle hin. Dort stand: „Der Grund dafür ist ein Vandalismusschaden.“ Gestrandete Reisende wurden mit lila Hinweisstreifen zu den bereitgestellten Ersatz-Pendelbussen auf dem Gelände gelotst.

Die Bahn versichert, dass ihr Personal „unter Hochdruck an der Störungsbeseitigung“ arbeite. Laut Angaben wird sich die Störung vermutlich bis mindestens Freitagmittag hinziehen. Auf dem Portal Zuginfo.NRW gibt es eine Prognose, die auf 15 Uhr hinweist. Klare Aussagen gibt es aber bisher nicht. Ein Bahnsprecher erklärte: „Die Arbeiten liefen die ganze Nacht durch.“

Es bleibt unklar, ob die Reparaturen tatsächlich bis zum Mittag beendet sein werden. Ein Ende der Verzögerung könnte sich auch in den Nachmittag verschieben. Im NRW-Fernverkehr sind besonders die Verbindungen der ICE-/IC-/EC-Züge zwischen Dortmund und Düsseldorf betroffen. Außerdem fallen zahlreiche Züge im Regionalverkehr aus. Betroffen sind unter anderem der RE 1, RE 5, RE 6, RE 11 und weitere.

Die Polizei geht nach bisherigen Untersuchungen von Sabotage aus. Auf der Plattform „Indymedia“ wurde ein Bekennerschreiben veröffentlicht, das nun vom Staatsschutz geprüft wird. Es ist noch unklar, ob das Schreiben echt ist.

