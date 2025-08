Kult-Disko in NRW erneut dicht – und das kurz nach der Wiedereröffnung

Im Jahr 1979 eröffnete die Kult-Disko in NRW und begeisterte das Feierpublikum der 80er- und 90er-Jahre in Moers. Bei der Schließung des Nachtclubs war die Trauer groß. Umso mehr freuten sich die Nostalgiker, als der Club Cobra seine Neueröffnung feierte. Doch bereits im März war wieder Schluss und die Cobra schloss erneut ihre Türen.

Im September des vergangenen Jahres wurde der Club Cobra erneut wieder geöffnet. Der neue Pächter des Lokals hatte große Pläne für die Kult-Disko in NRW. In Moers schlug die Eröffnung hohe Wellen und wurde auf den sozialen Medien heiß diskutiert.

Diskothek in NRW wurde plötzlich geschlossen

Jedoch war bereits ein halbes Jahr später wieder Schluss. Im März war der Club Cobra plötzlich wieder geschlossen – ohne jegliche Ankündigung auf den sozialen Medien. Der Instagram-Account des Lokals wurde sogar gelöscht. Was ist also mit der Kult-Disko in NRW passiert, über die sich so viele Bewohner aus Moers gefreut haben?

Tim Kollberg wendete sich an die „NRZ“, um aufzuklären, was zu der plötzlichen Schließung des Lokals geführt hat. Eigentlich sollte Kollberg als Stamm-DJ in dem Club in NRW auflegen. Jedoch wurde er dann in die planerischen Prozesse der Diskothek einbezogen, als der vorherige Eventmanager sich zurückzog.

Kollberg erklärt, dass jedoch schnell klar geworden sei, dass er und der Pächter unterschiedliche Vorstellungen für die Zukunft des Clubs hatten. Dieser habe Kollberg nämlich mitgeteilt, dass er den Fokus des Cobras auf orientalische Abende legen wollte. Ein Vorschlag, mit dem Kollberg nicht einverstanden war. Die beiden wurden sich nicht einig, was zu der erneuten Schließung des Clubs führte.

Tim Kollberg kann sich eine Weiterführung vorstellen

Eine Entscheidung, die Kollberg sehr bedauert, denn die Neueröffnung der Kult-Disko sei in Moers gut angekommen. Auch betont er gegenüber der „NRZ“, dass finanzielle Gründe nicht der Grund der Schließung gewesen sei, denn die Diskothek hätte sich ausgezahlt.

Ist das also das endgültige Ende des Club Cobra? Das ist noch unklar und Tim Kollberg kann sich sogar vorstellen, als neuer Betreiber der Diskothek in NRW einzuspringen. Das knüpft er jedoch an einige Bedingungen an.