Bürgergeld, Herztod, Funkstille: Das traurige Schicksal der „Schwiegertochter gesucht“-Stars

Kritik gab es für die RTL-Sendung „Schwiegertochter gesucht“ immer wieder. Die Kandidaten würden vorgeführt, der Lächerlichkeit preisgegeben. Dennoch schauten Millionen die Sendung mit Vera Int-Veen, fieberten mit Kultkandidaten wie Fitnessfan Ingo, die wilde Beate oder auch Engelfreund Heiko mit. Wünschten ihnen die große Liebe und das große Glück.

Letzteres fanden jedoch leider nicht alle „Schwiegertochter gesucht“-Stars. Manche Schicksale endeten tragisch. So wie das von Christian Esser. 2009 suchte der Justizvollzugsbeamte bei „Schwiegertochter gesucht“ seine große Liebe und fand sie dort auch in Kandidatin Nicole. Die beiden machten direkt Nägel mit Köpfen, zogen zusammen. Unvergessen bleiben die Umzugsszenen, als Christian die Fotos von Nicoles Ex-Freunden aus dem Fenster schleuderte. Ein Jahr später durfte RTL gar bei der Hochzeit des Paares dabei sein.

Was wurde aus den Stars von „Schwiegertochter gesucht“?

Auch beruflich sollte sich die Teilnahme lohnen. Mehrfach war das Paar noch im TV zu sehen, Christian machte am Ballermann als Sänger Karriere. 2016 jedoch der Schock. Völlig überraschend starb Esser am 18. November 2016. Als Todesursache wurde damals plötzliches Herzversagen genannt.

Bergab ging es nach „Schwiegertochter gesucht“ für Fitnessfan Ingo. Dabei sah erst alles so gut aus. Es schien, als hätte Ingo in Annika Peters seine große Liebe gefunden, das Paar hatte geheiratet, speckte gemeinsam ab, kümmerte sich liebevoll um die Katzen. Doch im Hintergrund schien nicht alles so rosarot.

Den Kontakt zu seinen Eltern Stups und Lutz hatte Ingo abgebrochen, und auch die Ehe mit Annika ging vor wenigen Wochen zu Bruch. Derzeit scheint Ingo vom Bürgergeld zu leben, sprach aber auch bereits darüber, dass er einen neuen Job in Aussicht habe. Seine Wohnung in Solingen ist der einstige „Schwiegertochter gesucht“-Star zum Glück nicht los. Zuletzt verbreitete er via Instagram, dass ihm die Obdachlosigkeit drohe. Dieses Schreckensszenario scheint aber abgewendet.

Kult-Kandidatin Beate bleibt vom Erdboden verschluckt

Und dann ist da noch Kult-Kandidatin Beate. Seit ihrer ersten Teilnahme in der dritten Staffel der RTL-Serie wurde sie quasi zum Gesicht von „Schwiegertochter gesucht“. Zusammen mit ihrer Mutter Irene schickte RTL die Gedicht-Freundin sogar nach Alaska und Bali.

2017 jedoch starb Mama Irene im Alter von 64 Jahren, wohl an einer Lungenentzündung. Beate ist seitdem von der TV-Bildfläche verschwunden. Einzig auf Instagram zeigte sich Beate vor fünf Jahren noch einmal. Am 14. Juli 2020 berichtete sie auf dem offiziellen Account von „Schwiegertochter gesucht“, dass sie noch immer alle Folgen schaue. 2023 will sie eine Leserin des „OK“-Magazins in einem Hotel im Bayrischen Wald als Zimmermädchen erkannt haben. Bestätigt wurde dies nie.

Verstorben ist mittlerweile auch Howard-Carpendale-Imitator Mario. Der Mann, der zum ersten Treffen mit seinen auserwählten bei über 30 Grad einen Mettigel servierte, verstarb völlig überraschend im April 2020.