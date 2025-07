RTL-Star wird das Bürgergeld gestrichen: „Werde bald in einem Zelt übernachten müssen“

Fans der RTL-Serie „Schwiegertochter“ gesucht haben den Namen Ingo Peters garantiert schon das ein oder andere Mal gehört. Dem Instagram-Profil des Reality-Stars folgen immerhin 30.800 Menschen, Ingo beschreibt sich selbst als „Sänger und der einzige Markenbesitzer von INGONATOR“.

Doch am Montag (28. Juli) meldet sich der Datingshow-Star mit einem besorgniserregenden Video bei seinen Instagram-Followern. Schnell wird klar: Die Lage ist ernst!

RTL-Star am Rande der Verzweiflung

In Nahaufnahme spricht Ingo Peters in seine Kamera, er sieht müde und abgekämpft aus. Das ernste Video beginnt er mit den Worten: „Ich habe ein großes Anliegen an euch! Die Kacke ist am Dampfen! Es ist wirklich hardcore am Dampfen hier.“ Doch was war passiert? „Ich habe heute Morgen mit meinem Vermieter gesprochen. Ich werde Ende des Monats/Anfang nächsten Monats obdachlos sein.“ Der Vermieter klärte Ingo darüber auf, dass insgesamt fünf Monatsmieten nicht beglichen worden sind.

Weiter berichtet er: „Viele haben es vielleicht schon mitbekommen, ich bekomme seit eineinhalb Monaten keine Leistungen mehr vom Jobcenter und vom Bürgergeld bekomme ich keinen Cent mehr.“ Rücklagen scheint sich der RTL-Star in den vergangenen Jahren nicht geschaffen zu haben. Ingo erzählt weiter: „Ich habe versucht, nochmal mit dem Vermieter zu sprechen, ihm die Situation erklärt.“ Der Vermieter sei immerhin ein „herzensguter Mensch“.

Ingo Peters sieht keine Hoffnung mehr

Ein wenig Zeit lässt der Vermieter dem RTL-Star noch, um seine Angelegenheiten zu klären. In der Wohnung bleiben kann er jedoch nicht. Ingo Peters ist sich sicher: „So wie es am Ende des Tages aussieht, werde ich bald in einem Zelt irgendwo mitten im Wald übernachten müssen.“ Aus welchem Grund dem Reality-Teilnehmer das Bürgergeld schlussendlich gestrichen wurde, bleibt unklar.

Eine Sache hat sich der ehemalige Bürgergeld-Empfänger jedoch selbst geschworen. Sollte er wirklich auf der Straße landen, möchte er vorher für seine zwei Katzen ein liebevolles Zuhause finden. Als er dieses Vorhaben seinen Followern erzählt, kommen Ingo die Tränen.

Abschließend bittet der RTL-Star seine Community um Hilfe. Ingo wäre dankbar für eine zur Verfügung stehende Wohnung, rechtliche Unterstützung oder geliehenes Geld. Was genau im Leben des „Schwiegertochter gesucht“-Kandidaten vorgefallen ist, kann nur vermutet werden.