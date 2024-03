Hochzeit: Paar vergrault Gäste schon mit der Einladung – „Nie und nimmer würde ich hingehen“

Wenn die Einladung zu einer Hochzeit in den Briefkasten flattert, reagieren die meisten Menschen wohl erfreut – schließlich bedeutet ein solches Event in der Regel gute Stimmung, leckeres Essen und große Gefühle.

Ein Hochzeitspaar hat alleine mit seiner Einladung schon Emotionen bei seinen Gästen geweckt – allerdings keine guten. Auf „X“ (vorher Twitter) teilt eine Frau ihre Fassungslosigkeit über eine Einladung zur Hochzeit mit der Social-Media-Gemeinde. So haben die Einladenden neben den Details zu ihrem großen Tag auch jede Menge Forderungen niedergeschrieben.

Hochzeit: Paar verlangt Eintritt von den Gästen

Für viele Paare soll bei der eigenen Hochzeit alles perfekt sein, weshalb oft keine Scheu besteht, den eigenen Gästen eine kleine Kleiderordnung aufzuerlegen. Für die meisten Gäste ist das wiederum auch kein Problem – schließlich ist allgemein bekannt, dass weiße Kleidung in der Regel der Braut vorbehalten ist.

Laut einer X-Userin hat diese eine Einladung erhalten, in der Frauen nur lila und Männer nur grau tragen dürfen. Auch auf hohe Schuhe sollten die Damen bitte verzichten. Doch diese schon sehr explizite Forderung ist noch nicht alles, wie die Frau im Netz schreibt. „Brauch‘ jetzt mal von wildfremden Menschen ne Meinung. Wenn ihr ne Hochzeitseinladung bekommt, in der steht, Damen in lila und Herren in grau, keine hohen Absätze und Eintritt 50 Euro. Würdet ihr hingehen?“

Offensichtlich sorgt die dreiste Forderung des glücklichen Paares für Unmut bei der eingeladenen Frau. Ratlos, wie sie sich nun verhalten soll, fragt sie die X-Community um Meinungen. Und die sind ziemlich eindeutig!

Hochzeit: „Solche Leute will ich nicht kennen“

Die fast einhellige Meinung in den über 2.000 Kommentaren unter dem Beitrag fällt gegen das Brautpaar aus. Eine Kommentatorin schlägt folgende sarkastische Antwort vor: „Danke für die Einladung, wir wären gerne gekommen, aber au, eh, ich muss mir an dem Tag die Haare machen und dann hab ich ja auch noch den Haushalt, also, wir wären echt gerne, aber, also, es ist da GANZ schlecht an dem Tag! Total verplant schon! Schade. Wirklich!“ Ein Mann kommentiert: „Ich glaube, ich würde die einladende Person erst mal anrufen, ob es ihr gut geht oder ob sie vielleicht Hilfe braucht.“

Auch jemand anderes meint: „Solche Leute will ich nicht kennen.“ Eine weitere Frau schreibt: „Eintritt bei einer Hochzeit? Nie und nimmer würde ich da hingehen. Man kann sich ja gern Geldgeschenke wünschen, aber Eintritt verlangen ist, wie solch ich sagen, gegen den guten Geschmack und mir steht lila leider gar nicht.“

Eine andere Kommentatorin hat allerdings eine ganz eigene Einstellung: „Super. Durch den Eintritt hat sich die lästige Suche nach einem passenden Geschenk direkt erledigt. Und wenn ich keine High Heels tragen darf, komme ich halt in Sneakern. Passendes Outfit hab ich schon im Auge. Wann geht’s los?“ In vereinzelten Kommentaren erklären Menschen ebenfalls, dass es in anderen Traditionen üblich sei, grundsätzlich einen bestimmten Betrag zu einer Hochzeit beizusteuern.