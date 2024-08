Hochzeit in NRW: Pärchen wird mit dieser Aktion zu Internet-Hit

Die Hochzeit zwischen zwei Verliebten will oft lange geplant sein. Während diese Aufgabe meist beide Partner in einer Beziehung übernehmen, ist der Schritt davor oft in der Verantwortung des Mannes: die Verlobung.

Ein 23-Jähriger aus Bonn in NRW hatte sich dafür einen besonderen Moment ausgesucht. Mit seiner Aktion holte er sich nicht nur das Ja-Wort seiner Freundin – sondern auch ein bisschen Internet-Fame.

Hochzeit in NRW: Antrag bei Taylor-Swift-Konzert

Er hatte eine Chance und er hat sie genutzt! Cedric Kolmsee aus der NRW-Stadt Bonn war mit seiner Freundin auf einem Konzert von Popstar Taylor Swift – allerdings nicht ohne gute Vorbereitung! Obwohl die „Cruel Summer“-Sängerin auch drei Mal in Gelsenkirchen auftrat (hier mehr dazu), war er mit seiner Freundin Melina auf einem der drei Auftritte im fernen München, als er die Gunst der Stunde nutzte.

Zu dem Hit „Love Story“ von Taylor Swift hatten sich schon viele Paare auf der ganzen Welt verlobt, die Passage „He knelt to the ground and pulled out a ring and said, ‚Marry me, Juliet, you’ll never have to be alone. I love you and that’s all I really know, I talked to your dad, go pick out a white dress. It’s a love story, baby, just say ‚Yes'“ bringt immer wieder Swifties dazu, vor ihren Angebeteten auf die Knie zu gehen. So auch Cedric.

Auf Tiktok ist zu sehen, wie er während der Liedstelle auf die Knie geht und eine weiße Ringschachtel vor sich hält. Seine Freundin schaltet sofort, schlägt sich die Hände vor den Mund und hüpft euphorisch auf und ab.

Hochzeit in NRW: „Perfect Match“

Ein „Ja“ wird man inmitten der anderen Fans, die das Ganze natürlich mitbekommen haben, jubeln und filmen, wohl kaum wahrgenommen haben – dennoch ist die Antwort eindeutig. Das Paar aus Bonn fällt sich glücklich in die Arme, bei dem frisch Verlobten scheinen Tränen zu fließen.

Kein Wunder, dass dieses süße Spektakel über 71.000 Mal geguckt und fast 200 Mal kommentiert wurde. „Wie glücklich er ist“, „Wie sich einfach beide so sehr freuen – perfect match“, „Ich hab’s live gesehen, es war so süß“, sind nur einige der begeisterten Nachrichten.

Und wer weiß, vielleicht wird die Hochzeit des Paares auch auf TikTok geteilt – mit hoffentlich mindestens einem Taylor-Swift-Song dabei.