Markus Lanz: Zuschauer auf 180 – „Sowas Respektloses habe ich noch nie erlebt“

Eine neue Woche Markus Lanz ist angebrochen. Am Dienstagabend (3. September) lud der Moderator in seiner gleichnamigen Sendung zur Diskussion ein. Seine Gäste sind Vize-Vorsitzende der CDU, Karin Prien, der Linken-Politiker Jan van Aken, die Journalistin Kerstin Münstermann und der Musiker Sebastian Krumbiegel.

Die Runde spricht dabei vorrangig um die Wahlergebnisse und die nun anstehende Regierungsbildung in Sachsen und Thüringen, sowie das schlechte Abschneiden der Linke bei den Wahlen. Doch viele Zuschauer gehen während der Sendung von und mit Markus Lanz auf die Barrikaden.

Markus Lanz: Gäste geraten aneinander

Die Wahlergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen sorgten am Dienstagabend für erhitzte Gemüter im ZDF-Studio. Vor allem die CDU-Politikerin Karin Prien und der Linken-Politiker Jan van Aken gerieten häufiger aneinander.

Vor allem als Prien eine Koalition mit der Linken ausschloss, wurde es etwas lauter. „Ich habe seit 40 Jahren einen inneren Unvereinbarkeitsbeschluss mit der CDU. Aber wenn es gegen den Faschismus geht, dann bin ich sogar bereit – und dafür kriege ich bestimmt auch Haue zu Hause – (…) zu sagen: Dann muss man eine CDU-Regierung tolerieren“, macht Jan van Aken deutlich.

Auch Musiker Sebastian Krumbiegel sorgte mit manch einer Aussage für emotionale Momente. „Was da auf den Straßen los ist und was da wirklich an Faschismus passiert, der mittlerweile in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist – ihr habt keine Ahnung, was da wirklich auf uns zurollt!“, warnt er ausdrücklich. Viele Zuschauer sind mit der Runde jedoch nicht zufrieden.

Markus Lanz: ZDF-Zuschauer unzufrieden

Ein Blick in die Kommentare auf X (ehemals Twitter) zeigt deutlich, dass nicht alle TV-Zuschauer erfreut über die Diskussion sind. Während einige gespannt lauschen, lassen andere ihren Frust freien Lauf:

„Unerträgliche Sendung heute!“

„Sowas Respektloses gegenüber 32 Prozent der Wähler hab ich noch nie erlebt. Unfassbar.“

„Erschreckend zu sehen, dass Sebastian bei seiner Rede vor Sorge fast das Weinen anfängt.“

„Vier halb-schlaue Gäste bei Markus Lanz geben leider keine Garantie für eine gescheite Runde. Schade.“

