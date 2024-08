Markus Lanz nach Aussage von SPD-Politiker fassungslos – „Ernsthaft jetzt?“

Auch in der zweiten Sendung nach der Sommerpause geht es bei Markus Lanz nur um ein Thema: die aktuelle Asyl- und Migrationspolitik in Deutschland. Aufhänger dafür ist auch am Mittwochabend (28. August) die Messerattacke in Solingen, die sich vor wenigen Tagen ereignete.

Im Studio von Markus Lanz sitzen an diesem Abend SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, Journalistin Kristina Dunz, Islam-Experte Eren Güvercin und Philosoph Richard David Precht. Die Runde schien zunächst ruhig. Doch irgendwann geraten zwei Parteien mächtig aneinander.

Markus Lanz lockt Politiker aus der Reserve

An diesem Abend erhitzen sich die Gemüter im ZDF-Studio von Minute zu Minute mehr. Vor allem Markus Lanz und Kevin Kühnert geraten an einem Punkt heftig aneinander. „Warum brauchen wir einen islamistischen Anschlag in Solingen? Warum ist das jetzt plötzlich der Anlass, um über Migrationspolitik grundsätzlich mal nachzudenken?“, möchte der Moderator von dem SPD-Politiker wissen.

Dieser entgegnet lediglich: „Dieses System wird fortwährend weiterentwickelt.“ Nicht genug für Markus Lanz, der nicht locker lässt. Die Hartnäckigkeit des Moderators lässt Kevin Kühnert plötzlich völlig aus der Haut fahren. „Ich habe keine Zeitkapsel! Aber wir haben ja auch in den letzten Monaten – auch im letzten Jahr schon – Verschärfungen vorgenommen“, sagt er schroff.

Markus Lanz fassungslos

Markus Lanz scheint immer noch nicht zufrieden mit der Antwort zu sein und hakt erneut nach: „Die Tatsache, dass da jetzt heikle Wahlen vor der Tür stehen, hat das etwas damit zu tun?“ „Nein, das hat damit nichts zu tun“, so der SPD-Politiker. Nach dieser Aussage steht Lanz die Fassungslosigkeit ins Gesicht geschrieben. „Ernsthaft jetzt?“, sagt er. Die anschließende Erklärung macht den Moderator dann auch nur halb glücklich.

