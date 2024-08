Markus Lanz: ZDF-Zuschauer fassungslos – „Erschreckende Sendung“

Frisch aus der Sommerpause startet Markus Lanz mit seiner gleichnamigen ZDF-Talkshow in eine neue Saison. Am Dienstagabend (27. August) hat er dabei wieder hochkarätige Gäste in sein Studio eingeladen, um aktuelle Themen zu diskutieren.

An diesem Abend sind Unionsfraktionsvize Jens Spahn, Extremismusforscher Ahmad Mansour, Rechtswissenschaftler Daniel Thym und Journalistin Anne Hähnig bei Markus Lanz zu Gast. Doch die ZDF-Zuschauer scheinen nicht sonderlich angetan von der Runde zu sein.

Markus Lanz: Hitzige Diskussion im ZDF-Studio

An diesem Thema kam in den letzten Tagen keiner vorbei: Der Messer-Anschlag von Solingen sorgte landesweit für Entsetzen. Grund genug für Moderator Markus Lanz, mit seinen Gästen über die europäische Flüchtlingspolitik zu sprechen. Dabei wird vor allem Extremismusforscher Ahmad Mansour ziemlich deutlich.

+++ Markus Lanz: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Ist nicht langsam mal gut?“ +++

„Dass wir nicht unterscheiden können zwischen Leuten, die Schutz suchen, und Menschen, die nach Europa kommen, um hier Anschläge zu verüben. Da brauchen wir Antworten, und zwar Antworten, wo wir die Bevölkerung mitnehmen. Denn die Situation, wie sie heute ist, ist lebensgefährlich!“, so der Experte.

+++ Markus Lanz: Zuschauer gehen auf Gast los – „Ekelerregend“ +++

Und auch CDU-Politiker Jens Spahn wählt einen scharfen Ton: „Dieses EU-Asylsystem funktioniert vorne und hinten nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich mir auch nicht dauernd EU-Recht vorhalten!“ Mit diesen starken Meinungen scheinen einige Zuschauer nicht einverstanden zu sein.

Markus Lanz: Zuschauer werden deutlich

In den sozialen Netzwerken toben einige Zuschauer des ZDF. Während viele die Diskussionsrunde aufmerksam verfolgen, können andere dem Ganzen eher weniger abgewinnen:

„Bei Lanz wird deutlich gesagt, dass die EU unser großes Problem ist. Erschreckende Sendung. Es wird so getan als ob unsere Politiker machtlos sind. Wir sind kein souveräner Staat mehr.“

„Die hocken da lachend im Abspann nach solch einem Thema. Da haste keine Worte mehr.“

„Die Spahn-Show bei Lanz ziehe ich mir heute nicht rein, bin schließlich im Urlaub und außerdem will ich mir nicht den Tag versauen lassen.“

„Ich kann das alles nicht mehr.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.