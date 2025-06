„Bares für Rares“: ZDF-Aktion macht Zuschauer wütend – „Ich hasse es“

Viele Fans erfreuen sich regelmäßig an der Trödelshow „Bares für Rares“ im ZDF. Andere nutzen gerne auch Social Media, um sich über die neuesten Raritäten aus der Sendung zu informieren.

Als es in der Show um eine antike Glas-Vase geht, regen sich einige Fans tierisch auf. Sie sind sauer auf das „Bares für Rares“-Team und machen ihrem Ärger auf der Plattform Youtube Luft.

„Bares für Rares“: ZDF-Zuschauer sauer

Die Episode wird auf Social mit den Worten „Erwartungen zerschlagen: Antike Glas-Vase fährt den dreifachen Wunschpreis ein“ betitelt. Und genau da liegt das Problem für einige Zuschauer.

„Ich hasse es, wenn der Titel schon den Ausgang vorwegnimmt“, schreibt ein Fan. Und ein anderer stimmt ihm zu: „Ja, es nimmt die ganze Spannung weg… nach der Expertise schaue ich dann gar nicht mehr weiter. Wofür auch.“

Doch worum geht es eigentlich genau?

„Bares für Rares“-Kandidat Dieter hat eine Glas-Vase dabei, die er vor einem Jahr auf dem Flohmarkt gekauft hat. Platz hat er dafür jetzt nicht mehr und so will er das gute Stück in der Trödelshow verkaufen.

Experte Colmar Schulte-Goltz erklärt in der Sendung, dass die Glas-Vase Bömisches Glas ist und in einer Metallmontur aus Messing steht. Die wiederum hat Reste von Vergoldung. Der Experte schätzt, dass die Vase zwischen 1890 und 1900 gefertigt wurde, eine Herkunft weiß man aber aufgrund eines fehlenden Schriftzugs nicht.

Die Malerei auf dem Glas ist partiell verrieben zu sehen, der Zustand ist demnach nicht mehr ganz so einwandfrei. Und dennoch: Die Expertise ist höher als der Kandidat sich hätte erträumen lassen. Anstatt seines Wunschpreises von 400 Euro liegt der Wert laut Colmar Schulte-Goltz bei 1.100 bis 1.500 Euro.

„Bares für Rares“-Händler geben Gas

Im Händlerraum wissen die ZDF-Stars um den Wert. „Das ist mal eine schöne Vase“, finden die „Bares für Rares“-Händler und bieten fleißig, was das Zeug hält.

Als Kandidat Dieter schon weitere Erklärungen abgeben will, weil er denkt, der Preis ende bei 600 Euro, ruft Waldemar Lehnertz dazwischen: „Wir laufen uns erst mal warm.“ Und tatsächlich. Der Preis geht noch höher: 1.350 Euro springen am Ende dank Händler Wolfgang Pauritsch für Dieter aus – ein Verkauf, der sich mehr als gelohnt hat.

Nur eben für einige Zuschauer nicht, die vom hohen Preis ja dank der Zeile schon vorab wussten und nicht weiterschauen wollten.