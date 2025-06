ZDF: „XY gelöst“-Moderator in Sorge um seine Mutter – „Geschäftsfeld für Verbrecher“

True-Crime-Fälle interessierten Moderator Sven Voss eigenen Aussagen zufolge schon als Teenager. Jetzt darf er die neuen Fälle der ZDF-Reihe „XY gelöst“ moderieren, die seit dem 11. Juni neue Folgen im Gepäck hat.

Doch je mehr sich der ZDF-Star damit auseinandersetzt, desto mehr wird ihm die bittere Realität der Kriminalität bewusst. Aus diesem Grund hat Sven Voss auch Angst um seine Mutter, wie er gegenüber der „WAZ“ verrät.

ZDF: „XY gelöst“-Moderator sorgt sich um seine Mutter

Seinen Kindern (13 und 17) gegenüber reagiert er nun bewusster, aber „ich sage ihnen nicht, dass sie nach 19 Uhr nicht mehr hinausgehen sollen. Ich vermittle ihnen nur, dass es da draußen Verbrechen gibt und sie die Augen offenhalten sollten“, so der ZDF-Star zur „WAZ“.

Doch was dem „XY gelöst“-Moderator vielmehr Sorgen bereitet, ist der Cybercrime, den auch seine 79-jährige Mutter eines Tages treffen könnte. Deshalb habe er „die Sorge, dass die Vorsicht ein bisschen der Fahrlässigkeit weicht. Das Geschäftsfeld für Verbrecher ist in diesem Bereich unglaublich.“

„XY gelöst“: Cybercrime nimmt zu

Fast täglich werden Meldungen veröffentlicht, in denen es um betrügerische Mails geht, sei es im falschen Namen von Banken oder Verkaufsplattformen wie Amazon, die Einzelpersonen dazu auffordern, Kontodaten upzudaten oder weiterzugeben. Kunden, die sich darauf einlassen, verlieren danach oft eine Menge Geld.

Dass dahinter ein ganzes Gespann aus Verbrechern steckt, ahnen vor allem ältere Menschen nicht. Die Verbraucherzentrale warnt aus diesem Grund die Bürger vor solchen Machenschaften und gibt Hinweise, was man in solchen Fällen beachten sollte. „Wie immer raten wir, Phishing-Mails zu ignorieren und unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben.“

ZDF-Moderator Sven Voss wird seine Mutter sicher auch gewarnt haben. Neben dem ZDF-Format „XY gelöst“ arbeitet Voss bald übrigens unter anderem als Reporter bei der Frauenfußball-EM, die am 2. Juli startet.

Warum man sich seiner Meinung nach unbedingt das Sportevent anschauen sollte, kannst du bei der „WAZ“ nachlesen.