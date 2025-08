ZDF trifft Entscheidung – „Bares für Rares“-Fans müssen ganz stark sein

Das haben sich die Fans von „Bares für Rares“ wohl anders vorgestellt. Zum Ende der Arbeitswoche zeigt das ZDF keine neue Folge der beliebten Trödelshow im TV-Programm. Am Freitagnachmittag (1. August) hat der öffentlich-rechtliche Sender augenscheinlich andere Pläne.

„Bares für Rares“-Fans schauen in die Röhre

Um Punkt 15.05 Uhr begrüßt Moderator Horst Lichter das TV-Publikum unter der Woche zu einer neuen Ausgabe von „Bares für Rares“. Die Zuschauer können sich täglich auf neue Objekte, informative Expertisen und vor allem spannende Bietergefechte in der Trödelsendung freuen.

Doch an diesem Freitagnachmittag (1. August) schauen die Fans bedauerlicherweise in die Röhre. Wie ein Blick in das TV-Programm zeigt, hat sich das ZDF dazu entschieden den Sendeplatz anderweitig zu belegen. Ein Szenario, das den Zuschauern aus den letzten Wochen bekannt sein dürfte. Schließlich musste die Sendung mit Horst Lichter des Öfteren aufgrund der Frauenfußball-EM weichen.

Nun steht das nächste Sportereignis an, welches das Programm des öffentlich-rechtlichen Senders durcheinander wirft. Am Freitag zeigt das ZDF ab 14 Uhr das große Multisport-Event „Die Finals – Dresden 2025“ und kickt dafür „Bares für Rares“ von seinem festen Sendeplatz.

Für die Fans gibt es jedoch keinen Grund zur Sorge. Bereits am Montag läuft die Trödelshow wieder wie gewohnt. Wer bis dahin nicht warten kann, der wird mit Sicherheit in der Mediathek fündig und kann die Wartezeit mit älteren Folgen überbrücken.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.