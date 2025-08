Altersbeschränkung bei „Bares für Rares“? ZDF spricht Klartext

Die Trödelshow „Bares für Rares“ gehört zu den beliebtesten Formaten im ZDF. Tagtäglich schalten Tausende Zuschauer ein, um die Expertisen zu verfolgen und bei den Bietergefechten mitzufiebern. Dabei sind die Händler und auch Horst Lichter immer für eine Überraschung gut.

Einen solch überraschenden Fall gab es in der Folge von Mittwochmittag (30. Juli). Dort standen nämlich plötzlich zwei 14-jährige Kandidatinnen ganz allein am Tresen von „Bares für Rares“. Die Cousinen Paula Wiese und Lune Montag wollten einen Ring ihrer Großmutter verkaufen. Doch wie kann es sein, dass sie in so jungem Alter Geschäfte im TV machen? Wir haben beim ZDF nachgehorcht.

Altersbeschränkung bei „Bares für Rares“?

Treue „Bares für Rares“-Zuschauer wissen, dass das Durchschnittsalter der Kandidaten recht hoch ist. Dabei kommt es auch vor, dass minderjährige Verkäufer gemeinsam mit einer erwachsenen Begleitperson vor die Kamera treten. Doch der Fall von Paula Wiese und Lune Montag wirft Fragen auf.

Das ZDF äußert sich auf Nachfrage unserer Redaktion wie folgt zu dem Thema Bewerbung: „Es gibt keine Altersbeschränkung bei „Bares für Rares“. Bei Minderjährigen und Kindern ist jedoch immer mindestens ein Erwachsener bei den Dreharbeiten dabei – vor oder hinter der Kamera.“

ZDF gibt Einblick hinter die Kulissen von „Bares für Rares“

Ebenfalls spannend in dem Fall: Während der Verhandlungen stürmt Horst Lichter plötzlich in den Händlerraum und erkundigt sich bei Paula Wiese und Lune Montag nach dem Stand der Dinge. Zunächst könnte man meinen, dass er die jungen Mädchen aufgrund ihres jungen Alters unterstützen wollte.

Doch von Seiten des Senders gibt es eine andere Erklärung: „Dass Horst Lichter Verkäuferinnen und Verkäufer bei „Bares für Rares“ unterstützt, ist keine Seltenheit und nicht dem Alter der Kandidatinnen geschuldet. Ob er unterstützt, entscheidet er bei den Dreharbeiten selbst.“