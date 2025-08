Horst Lichter gesteht es offen: Seine Fans sind gerührt – „Tränen in den Augen“

Der Podcast „dudes.“ mit den Hosts Niklas van Lipzig und David Martin nimmt seine Hörer mit auf eine Reise durch die facettenreichen Themen des Lebens – mal humorvoll, mal tiefgründig. In ihrer neuesten Folge ist niemand Geringerer als Horst Lichter zu Gast, bekannt als charmanter Moderator der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares.“

Doch in diesem Gespräch zeigt sich der TV-Star von einer ganz neuen Seite.

Triggerwarnung: Themen wie Tod, Verlust und plötzlicher Kindstod werden im Text angesprochen.

Horst Lichter gesteht es ganz offen

Horst Lichter sprüht normalerweise vor Schlagfertigkeit. Doch in der Podcast-Folge spricht er überraschend offen über Themen, die viele Menschen nur ungern ansprechen. „Wenn ich heute sterben würde, wäre das in Ordnung“, erzählt Lichter ganz unverblümt.

Die harten Worte erklärt der Moderator sofort: „Ich habe so viel erleben dürfen. Ich habe Tränen gelacht, ich habe geweint. Habe mehr gehabt, als ich mir je erträumt hätte. Ich habe geliebt und gelitten.“ Der ZDF-Star geht sogar noch einen Schritt weiter: „Ich habe so unglaublich viel. Ich glaube, ich würde höchstens sagen: ‚Schade, aber danke für all das, es war so großartig.‘“

Worte bewegen Hörerschaft

Die ehrlichen Worte von Horst Lichter bewegen auch die Hörer. Auf Instagram wurde ein Ausschnitt aus dem Podcast hochgeladen. In den Kommentaren heißt es etwa: „Tolle Worte, es sind die Spuren der Liebe, die wir hinterlassen.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Das treibt mir die Tränen in die Augen.“ Und ein weiterer ergänzt: „Das sagen zu können, Chapeau!“

Das Leben von Horst Lichter war geprägt von Höhen und Tiefen. In seinen Zwanzigern musste er gleich zwei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt überstehen. Besonders schmerzhaft war der Verlust seiner ersten Tochter, die nur sechs Monate nach ihrer Geburt am plötzlichen Kindstod starb – ein Thema, über das Horst Lichter im „stern TV“-Interview bei RTL offen sprach.

Heute ist Horst Lichter glücklich verheiratet – in dritter Ehe mit seiner Frau Nada.