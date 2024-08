Markus Lanz im Dschungelcamp – RTL packt über ZDF-Moderator aus

Im Jahr 2004 wagten sich die ersten Promis in das Dschungelcamp. Seither gilt die RTL-Sendung als absoluter Quoten-Knaller. In diesem Jahr feiert das Reality-Format 20. Jubiläum und zeigt zur Feier des Tages eine absolute Premiere: die allererste Sommer-Staffel.

Anlässlich des besonderen Geburtstages des Dschungelcamps blickt RTL noch vor TV-Ausstrahlung auf die vergangenen 20 Jahre zurück. Neben irren Zahlen und Fakten gibt es auch einen Rückblick auf alle Teilnehmer. Doch Moment mal: In einer weiteren Rubrik taucht plötzlich der Name von Markus Lanz auf! Was hat der ZDF-Moderator denn bloß mit dem Dschungelcamp am Hut?

Markus Lanz im Dschungelcamp? RTL wird deutlich

Auf der Presseseite von RTL gibt es im Rahmen der Sommerausgabe vom Dschungelcamp eine Liste an Fakten, die überraschen. Hättest du beispielsweise gedacht, dass es insgesamt 325 Dschungelprüfungen in den letzten 20 Jahren gab und von 2.629 Sterne gerade einmal 1.483 Sterne erspielt worden sind?

Oder, dass circa 4 Millionen Insekten pro Staffel zum Einsatz kommen, insgesamt 15 Prüfungen abgebrochen wurden und Danni Büchner mit 12 absolvierten Prüfungen den Rekord hält? Und ein weiterer Fakt überrascht: Markus Lanz war ebenfalls im Dschungelcamp mit dabei!

Markus Lanz stand vor den RTL-Kameras

Zugegeben: Markus Lanz kämpfte nicht um die Krone und musste auch keine Dschungelprüfungen hinter sich bringen. Er war vielmehr beruflich am Start, wie RTL zusammenfasst: „Kein Geringerer als Moderator Markus Lanz war als RTL-Reporter in den ersten beiden Staffeln in Australien mit dabei.“

Weiter noch: „Nach einer Ausbildung zum Kommunikationswirt und einem Volontariat bei Radio Hamburg startete Markus Lanz bei RTL durch. 1998 vertrat er Barbara Eligmann beim Magazin „Explosiv“ und wurde kurz darauf zum festen Moderator. Was viele aber bestimmt nicht mehr vor Augen haben: 2004 berichtete er für „EXTRA Spezial“ direkt aus dem Dschungel.“