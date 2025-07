Kritik an TV-Hochzeit: Dschungelcamp-Paar wehrt sich

Leyla Lahouar (29) und Mike Heiter (33) fanden im Dschungelcamp zueinander, doch ihre Liebe blühte außerhalb des RTL-Formats auf. Kürzlich (5. Juli) gaben sie sich standesamtlich das Jawort. Ihre Follower sind immer hautnah dabei, denn das Paar teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Doch das war nur der Anfang.

Eine große Hochzeit in Italien steht bevor, die sie live und in einer Doku mit ihren Fans feiern wollen. Doch nicht alle sind begeistert von dieser Vermarktung. In einer Instagram-Story reagiert Leyla auf die Kritik.

Dschungelcamp-Stars in der Kritik

„99 Prozent der Influencer nehmen ihre Fans bei schönen Ereignissen mit und genauso haben wir das auch gemacht“, erklärt sie. „Am Ende ist niemand gezwungen, irgendwas von uns anzuschauen. Wir freuen uns einfach, unsere Liebe so teilen zu können, wie sie ist“, stellt sie klar.

Leyla und Mike haben bereits standesamtlich geheiratet. Die Feier mit Freunden und Familie blieb weitgehend privat. Doch Ende August soll die große Feier an der Amalfiküste stattfinden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Braut hat mehrere Kleider und Schuhe von Jimmy Choo, gekauft in Venedig. Auch die Hochzeitstorte wird spektakulär: fünf Stockwerke hoch.

Nur die Flitterwochen sind noch unsicher. „Eigentlich wollten wir zuerst nach Thailand und dann auf die Seychellen, aber das gestaltet sich gerade sehr schwierig. Deshalb müssen wir jetzt schauen, was wir machen und die Zeit bis dahin ist knapp“, erklärt Leyla neulich auf Instagram.

Für welchen Zielort sich das Paar am Ende entscheidet, bleibt abzuwarten.

Wer die Hochzeit live miterleben möchte, benötigt ein BILDplus-Abo sowie einen speziellen Wedding-Pass.