RTL macht es offiziell: „Dschungelcamp“-Star landet Job-Knaller

Nach dem Dauerbrenner „Dschungelcamp“ schiebt RTL direkt das nächste Wildnis-Format hinterher: „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ geht in eine neue Runde. Zwölf prominente Frauen treten in High Heels gegeneinander an, irgendwo mitten in der kolumbianischen Wildnis. Und das ohne Internet, Luxus oder Ringlicht. Moderiert wird das Ganze erstmals von Twenty4Tim.

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, jetzt hat der Social-Media-Star selbst die News auf Instagram bestätigt.

RTL macht es offiziell

Mit dem Format „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ reihte sich 2024 eine neue Show in den RTL-Kosmos ein. Und jetzt steht sogar fest, wer die Moderation übernimmt: Social-Media-Star Twenty4Tim. In einem Post auf Instagram schreibt er: „Ich zittere, während ich diese Zeilen gerade schreibe. Mein wahrscheinlich größter Traum geht hiermit in Erfüllung!“

Für Tim ein echter Meilenstein, denn letztes Jahr stand er noch selbst im Dschungel und kämpfte sich bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ auf Platz drei. Jetzt steht er nicht mehr als Kandidat vor der Kamera, sondern als Host, und das ausgerechnet bei einer Show, in der Drama zum Pflichtprogramm gehört.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

RTL-Format verspricht viel

Auch der Sender zeigt sich zufrieden: „Diesmal wird es noch heißer, denn Social-Media-Superstar und ‚Dschungelcamp‘-Finalist Twenty4Tim übernimmt die Moderation“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung.

++ auch interessant: RTL: Vor Liga-Start! TV-Sender macht es offiziell ++

Tim selbst bringt es auf den Punkt: „Ich war letztes Jahr selbst im Dschungel – Drama, Tränen, Schlamm. Jetzt die Show zu moderieren? Das ist next Level für mich. Ich freu‘ mich riesig auf meine Queens!“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Weitere Infos zur neuen Staffel – welche Queens dabei sind und wann die Ausstrahlung startet – verkündet RTL in Kürze. Mit dieser Nachricht folgt Twenty4Tim auf Filip Pavlovic, der die beliebte Reality-Show bisher moderierte und ihr in der ersten Staffel seinen Stempel aufdrückte.