„Dschungelcamp“-Star Thorsten Legat: „Ich brauche keinen mehr“

Er ist einer DER Stars im diesjährigen Sommer-„Dschungelcamp“: Der ehemalige Profifußballer Thorsten Legat. Der gebürtige Bochumer geht als eine der Legenden in den Dschungel. Abgedreht ist die Realityshow bereits.

Anders als im „normalen“ „Dschungelcamp“, das RTL zumeist im Frühjahr aus Australien sendet, ist das Legenden-Camp zum Jubiläum der Show nicht live. Und so ist es auch nicht überraschend, dass sich Legat kurz vor Start aus heimischen Gefilden meldet.

„Dschungelcamp“-Star Thorsten Legat mit mysteriösem Post

So scheint es in dem kurzen Video, das der einstige Star des Bundesliga-Zweitligisten FC Schalke 04 am Freitag (9. August) in seiner Instagram-Story teilte, als würde er in einem Krankenhausbett liegen. Dazu schreibt Legat: „Ich brauche keinen mehr.“

Was oder wen er damit meint? Unklar. Und auch der zweite Teil seiner Instagram-Story ist nicht weniger mysteriös. Da schreibt der 55-Jährige: „Von gewissen Menschen möchte man irgendwann nichts mehr hören, obwohl man früher alles für sie getan hätte. Man will nur noch seine Ruhe vor ihnen, weil sie einen so sehr enttäuscht haben, dass es nie wieder gutzumachen ist.“

Thorsten Legat: „Ich bin ruhiger geworden“

Vielleicht klärt Thorsten Legat ja noch auf, an wen diese Worte gerichtet sind. Ein klares Versprechen gab er dagegen seinen Fans im „Dschungelcamp“. In einem Video bei RTL sagte Legat: „Es hat sich so vieles verändert. Ich bin ruhiger geworden. Ich meditiere dreimal die Woche.“ Und weiter: „Wenn einer denkt, dort gibt es jetzt Ausraster von Thorsten Legat – nein, ich bin Schlichter.“

Fast schon schade eigentlich, schließlich haben wir uns doch alle auf ein bisschen „Kasalla" gefreut, oder?