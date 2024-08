„Dschungelcamp“-Moderatorin Sonja Zietlow warnt: „Da muss man echt aufpassen“

Am 16. August ist es endlich so weit. Das Dschungelcamp-Sommerspezial, die Legenden-Ausgabe, geht bei RTL an den Start. Mit dabei ist in Südafrika alles, was im Dschungelkosmos Rang und Namen hat. Von Danni Büchner über Hanka Rackwitz, von Sarah Knappik bis hin zu Thorsten ‚Kasalla‘ Legat. Und der wurde von den „Dschungelcamp“-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen erst einmal auf Herz und Nieren durchleuchtet.

„Also der Thorsten ist halt der Thorsten. Es ist halt der Thorsten, was willst du machen? Der ist irgendwie… Du kannst dem nicht böse sein. Das ist halt irgendwie ein Lieber. Aber ich glaube, auch der kann an seine Grenzen gebracht werden. Also er muss sich zusammenreißen“, urteilt „Dschungelcamp“-Moderator Jan Köppen.

„Dschungelcamp“: RTL-Moderatoren über Thorsten Legat

Und Sonja Zietlow ergänzt: „Das kann ich nur unterschreiben. Thorsten ist Thorsten, bleibt Thorsten, wird es immer sein. Er ist, wie er ist. Er ist ein kleiner Philosoph. Er kann aber auch dann mal gereizt werden. Und da muss man echt aufpassen, dass eben gewisse Leute ihn nicht zu sehr reizen, weil dann verliert er nämlich, und das ist halt doof. Und bei ihm muss ich sagen, er ist eine Legende. Ich meine, wer war ansonsten denn schon auch der Sidekick im Baumhaus? Kasalla ist eine Legende.“

++ „Dschungelcamp“-Star Thorsten Legat spricht Klartext – „Wird es nicht geben“ ++

Wahre Worte. Und so dürfte spannend werden, zu sehen, wie sich Thorsten Legat im Dschungel so präsentiert. Seine Fans jedenfalls freuen sich schon sehr auf den ehemaligen Bundesliga-Kicker. „Wie geil is das denn? Ick freu mir wie Bolle, der Thorsten“, heißt es beispielsweise bei Instagram.

Zuletzt jedoch meldete sich Thorsten Legat mit mysteriösen Andeutungen via Instagram zu Wort. Was der ehemalige Spieler von Schalke 04, dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum gesagt hat, kannst du in unserem Artikel nachlesen.