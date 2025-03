Markus Lanz: Gast flippt völlig aus – „Mach kaputt, was dich kaputt macht!“

Schon am Anfang der Sendung wird klar, dass es ein emotionaler Abend in der Talkshow von Markus Lanz wird. Schließlich ist es die erste Ausgabe der ZDF-Sendung nach der Bundestagswahl.

Zu Gast an diesem Abend: CDU-Politiker Carsten Linnemann, Juso-Vorsitzender Philipp Türmer, Journalist Michael Bröcker und Journalistin Anne Hähnig. Gemeinsam diskutiert die Runde unter anderem darüber, welche Prioritäten die Union bei der Regierungsbildung setzen will, über das Wahlergebnis der SPD und den Erfolg der AfD. An einem Punkt platzt einem der Gäste der Kragen.

Hitzige Diskussion bei Markus Lanz

Gebannt verfolgten die Zuschauer am Dienstagabend (25. Februar) die Rund bei Markus Lanz. Vor allem auf die Interaktion zwischen CDU-Mann Carsten Linnemann und Juso-Vorsitzender Philipp Türmer blickt das TV-Publikum voller Spannung. Und sie sollten nicht enttäuscht werden.

Schnell wird klar, dass die beiden Politiker in verschiedenen Punkten andere Meinungen vertreten. Während Türmer beispielsweise strikt gegen die pauschale Schließung der Grenzen ist und sich für die gerechte Verteilung von Asylbewerbern in Europa ausspricht, entgegnet Linnemann, dass die Verteilung realitätsfern wäre.

Auch beim Thema Bürgergeld gehen die Meinungen auseinander. In Sachen Schuldenbremse eskaliert die Situation im Studio dann komplett. „Ich werde dafür kämpfen, dass die Schuldenbremse bleibt“, sagt der CDU-Mann. Ein rotes Tuch für Türmer, der kurzerhand an die Decke geht: „Ich habe starke Emotionen beim Thema Schuldenbremse, das ist stärker als bei mancher Erdnuss-Allergie! (…) Mach kaputt, was dich kaputt macht!“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.