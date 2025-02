Markus Lanz: Als Robert Habeck spricht, platzt dem Moderator der Kragen – „Versteht kein Mensch“

Zum Wochenauftakt der ZDF-Talkshow von Markus Lanz lädt der Moderator insgesamt drei Gäste ein. Die Runde mit Vizekanzler Robert Habeck, Journalistin Julia Löhr und Autor Olaf Sundermeyer thematisiert unter anderem die laufende Migrationsdebatte und die gescheiterte Abstimmung der Union zum Migrations-Antrag.

Zunächst hört sich Markus Lanz alle Redebeiträge in Ruhe an. Wie so oft löchert er dann vor allem den Politiker in der Runde mit seinen Fragen. Doch die Antworten von Robert Habeck bringen den Moderator nach und nach immer mehr auf die Palme – bis ihm schließlich der Geduldsfaden reißt.

Markus Lanz macht deutliche Ansage

Grünen-Politiker Robert Habeck nutzt seinen Auftritt im ZDF unter anderem, um gegen Friedrich Merz zu wettern. Er kritisiert an einigen Stellen, dass er den Migrations-Antrag im Alleingang durchgesetzt haben soll. „Bei aller Liebe zum Konsens, (…) aber so geht es nicht. Man kann demokratische Parteien nicht erpressen!“, so Habeck.

Spätestens nach dieser Aussage hat Markus Lanz genug und haut auf den Tisch: „Die Leute sind so müde von theoretischen Brandmauer-Diskussionen und die ständigen Diskussionen um die AfD. (…) Die Leute sagen: Macht bitte gute, vernünftige Politik, damit wir diese Leute nicht wählen müssen. Der Großteil der Deutschen ist doch gemäßigt, ist doch eindeutig in der demokratischen Mitte zu Hause.“

Der ZDF-Moderator setzt an einem anderen Punkt nochmal und zieht ein bitteres Fazit aus der ganzen Sache. „Das ist keinem da draußen zu erklären. Das versteht kein Mensch“, so Lanz.

