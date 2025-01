Markus Lanz: Zuschauer sind nach Sendung auf 180 – „Hätte das Studio verlassen“

Markus Lanz hat mal wieder einiges in seiner ZDF-Sendung zu besprechen. Seine Gäste am Donnerstagabend (30. Januar): SPD-Politikerin Klara Geywitz, Journalistin Kerstin Münstermann, Migrationshelfer Gerald Knaus sowie Michael Kyrath, der seine Tochter vor zwei Jahren bei einem Messerangriff verloren hat.

Gemeinsam diskutiert die Runde über die umstrittene Migrationsabstimmung im Bundestag und die Perspektiven der SPD nach dem 23. Februar sowie über die Brandmauer-Diskussion rund um die Zustimmung der AfD zum Migrationsantrag der Union. Während Markus Lanz versucht, sachlich zu bleiben, flippen die Zuschauer vor den Bildschirmen komplett aus.

Emotionaler Moment bei Markus Lanz

In seiner Sendung spricht Markus Lanz mit Michael Kyrath, der vor zwei Jahren den wohl schlimmsten Schicksalsschlag erlitten hat, den man sich als Vater vorstellen kann. Sein einziges Kind wurde in einem Zug in Brokstedt durch einen Palästinenser, der wegen Strafdelikten erst aus dem Gefängnis entlassen wurde, ermordet.

Michael Kyrath fordert in der ZDF-Sendung Antworten von der Politik. „Fangt an, unsere Kinder zu schützen!“, appelliert der Mann aus Schleswig-Holstein. Sein Auftritt stimmt zahlreiche Menschen vor den Bildschirmen nachdenklich, wie ein Blick in die Kommentare auf Social Media deutlich macht.

Fans werden nach Show von Markus Lanz deutlich

Auf Facebook melden sich einige Zuschauer zu Wort, die vor allem einen Gast der Sendung hervorheben:

„Allen Respekt von mir, Herr Kyrath, dass Sie sich in eine Talkshow setzen um über Ihre Situation zu reden. Hochachtung. Es ist hier wirklich noch ein Mensch, der noch ehrlich ist und wahre Worte spricht und da sollte man sich eine Scheibe davon abschneiden. Danke an das ZDF, dass so ein Mensch auch einmal eingeladen wurde.“

„Mir wäre nach maximal zehn Minuten die Hutschnur gerissen, wäre laut geworden und hätte das Studio verlassen. Markus Lanz hat mehrfach versucht, auf das persönliche Anliegen von Herrn Kyrath eine Antwort zu bekommen. Von einer SPD-Vize-Vorsitzenden hätte ich erwartet, dass man auf die Fragen antwortet.“

„Ich habe auch den größten Respekt vor Herr Kyrath! Was für eine Größe von ihm, dass er in die Sendung gekommen ist. Er kämpft auf seine Weise für eine bessere Welt und für seine Tochter, die er nie wiedersehen wird. Habe an etlichen Stellen mit den Tränen gekämpft.“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.