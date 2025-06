Markus Lanz knallhart: „Da wird es jetzt ernst“

Markus Lanz ist ein Mann der klaren Worte. Der ZDF-Talker redet nicht gerne um den heißen Brei herum, spricht mit seinen Gästen meist Klartext. Das musste am Mittwochabend (11. Juni 2025) auch die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Anke Rehlinger feststellen. Und das direkt zu Beginn der Sendung.

„Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn eine Frau begrüßen, die noch in der Lage ist, für die SPD absolute Mehrheiten zu holen, 43,5 Prozent“, scherzte Markus Lanz, um dann deutlich ernster zu werden, „heute aber wollen wir nicht über diese Zahl reden. Leider. Sondern über eine, die deutlich weniger schön ist. Es gibt nämlich, und da wird es jetzt ernst, eine direkte Linie von den Vorgängern im großen Amerika hinein ins kleine Saarland, könnte man sagen.“

Anke Rehlinger bei Markus Lanz

Doch was meinte der ZDF-Talkmaster? „Wenn nämlich Trump in Washington erst Stahl und direkt danach Zoll sagt, dann schläft sie wahrscheinlich nicht so richtig gut. Denn solche Sätze zielen direkt ins Herzzentrum ihres Landes. Bei ihr Zuhause gibt es die Stahl-Holding Saar, fünf Milliarden Umsatz, vor allem aber, das ist die entscheidende Zahl, 14.000 Arbeitsplätze.“

++ Markus Lanz: Ex-SPD-Chef verliert die Geduld – „Würdelos, respektlos, intolerant“ ++

Und so geht es, um auch in Zukunft Arbeitsplätze zu erhalten, darum, neue Technologien zu wagen. Keine einfache Angelegenheit. „Das was geht, wird sehr schnell sehr konkret, und das was kommt, ist eben nicht im gleichen Maße konkret, und wir haben eben den zeitlichen Versatz. Und nicht alles von dem, was wir gerade neu versuchen, funktioniert auch sofort und gleich, weil vieles davon eben auch Neuland ist“, so Rehlinger.

Zudem werde man sich an gewisse Dinge nicht mehr klammern können. Die Verbrenner-Technologie beispielsweise. Zudem sei das Saarland in einem Maße von der Transformation betroffen, wie kaum eine andere Region in Deutschland. Es wird also viel passieren. Auch im kleinen Saarland.