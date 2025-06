Markus Lanz: Grünen-Chef rechnet knallhart ab – „Nicht besonders klug“

Am Donnerstagabend (19. Juni) wurde im ZDF wieder ordentlich diskutiert. Beim beliebten Talk von Markus Lanz stand diesmal vor allem die Lage der Grünen im Mittelpunkt.

Darüber hinaus ging es um kulturpolitische Leitlinien und die Frage, welche Rolle konservative Werte heute noch spielen. Zu Gast waren: Grünen-Chef Felix Banaszak, der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und FAZ-Journalistin Julia Löhr standen im ZDF-Studio Rede und Antwort.

Als Markus Lanz dem Grünen-Chef gegenübersaß, sprach er ein älteres, aber brisantes Thema an: Die Eskapade der Grünen Jugend-Chefin Jette Nietzard und das berüchtigte Instagram-Selfie im „ACAB“-Sweatshirt.

Markus Lanz fühlt Grünen-Chef auf den Zahn

„Wie finden Sie es, Herr Banaszak, dass die Bundessprecherin der Grünen Jugend mit einem „All Cops are Bastards“-T-Shirt im Bundestag auftaucht?“, fragte der ZDF-Moderator den Politiker direkt.

Banaszak gab ehrlich zu: „Ich finde das ehrlich gesagt nicht besonders klug. Ich halte das hinter der Pauschalität liegenden Botschaft für falsch. Ich kann das mit meinem Leben nicht zusammenbringen.“

Felix Banaszak war mit der Grünen Jugend im regen Austausch

Der Politiker betonte zudem, dass sich die Grüne Jugend im Spannungsfeld zur Partei gelegentlich mit provokativen Aktionen in Szene setzen müsse. Doch diese zurückliegende Form der Provokation mache den Raum für den Austausch zwischen den beiden Lagern nicht größer, sondern kleiner.

Jeder bei der Grünen Jugend müsse sich gut überlegen, wie man in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden will, so der Grünen-Chef. Für ihn ist klar: „Das ist nicht die klügste aller Möglichkeiten.“

Nach Markus Lanz‘ intensivem Nachhaken verriet er, dass es nach der Aktion einen Austausch mit der Grünen Jugend gab. Auf Details ging er zwar nicht näher ein, ließ aber durchblicken, dass er ihnen deutlich gemacht habe, dass es „andere, gewinnbringendere Möglichkeiten“ gebe.

Am Ende betonte Banaszak jedoch, dass viele Reaktionen auf den Post von Jette Nietzard eine Grenze überschritten. Sie sah sich massiven Beleidigungen, Hetze und aggressiven Drohungen ausgesetzt.