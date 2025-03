Streit im ZDF-Studio eskaliert völlig – Markus Lanz muss dazwischen gehen

Am Mittwoch (26. Februar) freuen sich die ZDF-Zuschauer auf eine neue Folge der Talkshow von Markus Lanz. Doch mit dem, was sie an diesem Abend geboten bekommen, hat keiner so wirklich gerechnet.

Die Gäste in dieser Ausgabe: FDP-Vize Wolfgang Kubicki, Linken-Politiker Bodo Ramelow, Journalistin Anna Lehmann und Journalistin Kerstin Münstermann. Einer von ihnen legt sich plötzlich mit dem Moderator höchstpersönlich an. Markus Lanz muss ein Machtwort sprechen.

Markus Lanz: Politiker geht an die Decke

Wie auch am Dienstagabend spricht die Runde an einem Punkt in der Sendung über die Ergebnisse der Bundestagswahl. FDP-Vize Wolfgang Kubicki thematisiert das jüngste Wahldesaster seiner Partei und spricht auch den Überraschungserfolg der Linke an. Seiner Meinung nach hängt dieser nämlich mit der Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump zusammen.

+++ auch spannend: Markus Lanz: Gast flippt völlig aus – „Mach kaputt, was dich kaputt macht!“ +++

„Die Linke hat das große Glück, dass der Zeitgeist gerade in ihre Richtung geweht worden ist“, so Kubicki. Eine Aussage die den Linken-Politiker Bodo Ramelow zur Weißglut bringt: „Falls Sie es zur Kenntnis nehmen, dass ich überhaupt hier bin: Sie fangen jetzt an, über meinen Kopf über die Linke zu reden, aber nicht mit mir!“ Als Lanz über möglichen neue Sondervermögen für die Verteidigung spricht, eskaliert die Situation dann völlig.

Markus Lanz wird deutlich

„Sie wollen mir die Bundeswehr unterjubeln! (…) Ich habe keine Lust auf diese seltsamen Debatten!“, entgegnet Ramelow. Seine Aufregung nimmt nicht ab: „Das ist mir zu blöd! Weil ich das undemokratisch finde, dass ich mich rechtfertigen soll, ob ich jetzt zustimmen soll, ohne dass mit uns einer redet! (…) Sie wollen die Debatte, die mit der Nato verbunden ist, nicht führen!“

+++ auch spannend: Markus Lanz: Als Robert Habeck spricht, platzt dem Moderator der Kragen – „Versteht kein Mensch“ +++

Ein Vorwurf, der Markus Lanz sichtlich provoziert: „Sie unterstellen mir, was ich angeblich will! (…) Sie sitzen nicht in meinem Kopf! Da wohne ich immer noch selber!“ Um die Situation zu beruhigen, greift Lanz plötzlich hart durch und appelliert an den Linken-Politiker: „Bitte! Ganz ruhig! Denken Sie an Ihren Blutdruck!“ Dieser entgegnet bloß: „Sie wollen von mir gar keine Antwort! Sie wollen mich vorführen, und da habe ich keine Lust drauf!“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.