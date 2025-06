Justin Bieber völlig am Ende – „Ich weiß, dass ich Aggressionsprobleme habe“

Justin Bieber, einer der größten Popstars unserer Zeit, hat seit seinem Durchbruch in jungen Jahren unglaubliche Erfolge gefeiert. Trotz seines Ruhms kämpfte er immer wieder mit psychischen Problemen und öffnete sich öffentlich über seine Herausforderungen. Ob Suchtprobleme, gesellschaftlicher Druck oder Beziehungsdramen – sein Leben steht ständig unter Beobachtung.

Nun sorgt der 31-Jährige erneut für Schlagzeilen. In einer Serie von alarmierenden Social-Media-Posts spricht Bieber über seinen inneren Kampf. Fans und Experten machen sich Sorgen um seinen Zustand.

Justin Bieber offenbart emotionale Not

Justin Bieber teilt auf Instagram Aussagen, die deutliche Anzeichen einer persönlichen Krise zeigen. Der Sänger schreibt: „Die Leute sagen mir ständig, ich solle mich heilen. Denkt ihr nicht, wenn ich mich in Ordnung hätte bringen können, hätte ich es schon längst getan? Ich weiß, dass ich kaputt bin. Ich weiß, dass ich Aggressionsprobleme habe.“

Im weiteren Verlauf seines Posts gibt er Einblicke in seine Erschöpfung: „Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, so zu sein wie die Leute, die mir sagten, ich müsse geheilt werden, wie sie. Und das macht mich nur noch müder und wütender.“ Bieber fügt hinzu, dass nur sein Glaube an Jesus ihm helfe, sich besser zu fühlen.

+++ Große Sorge um Justin Bieber: „Ich fühle mich wertlos“ +++

In den letzten Tagen postete Justin Bieber mehrfach auffällige Inhalte auf Social Media. Auf einem Bild hält er einen Joint, auf einem anderen sieht man ihn mit einem Bong, auf dem sein Gesicht abgebildet ist. Darüber hinaus geriet er in einen Streit mit Fotografen, nachdem diese ihn in Malibu ablichten wollten.

Der Konflikt eskalierte in einem elfminütigen Wortgefecht. Bieber schimpfte: „Hört auf, mich zu fragen, wie es läuft. Verschwindet. Ich bin Vater. Ich bin ein verdammter Mensch. Ich bin am verdammten Ende meiner Kräfte.“ Diese explosiven Aussagen und seine offensichtliche Gereiztheit lassen viele Fans beunruhigt zurück.

Gerüchte über Eheprobleme mit Hailey Bieber belasten den Sänger zusätzlich. Insider äußerten bereits im April die Befürchtung, dass Justin Bieber kurz vor einem psychischen Zusammenbruch stehe. Fans hoffen nun auf dringend benötigte Hilfe für den Star.

