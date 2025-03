Große Sorge um Justin Bieber: „Ich fühle mich wertlos“

Blitzlichtgewitter, Hollywood-Ruhm und ein prall gefülltes Bankkonto: Im Alter von 13 Jahren wurde Justin Bieber (31) schlagartig berühmt. Was für viele der absolute Traum wäre, wurde für ihn zum Albtraum. Die Konsequenz? Drogen-Konsum, Traumata und der Rückzug aus dem Rampenlicht.

Lange wurde es ruhig um den Sänger. Mittlerweile sind er und seine Frau Hailey Bieber (28) Eltern eines Sohnes. Doch jetzt zeigt sich Bieber von seiner verletzlichen Seite. In einer emotionalen Instagram-Story teilt der Popstar seine tiefen Selbstzweifel. „Ich fühlte mich wertlos und unwürdig. Als wäre ich ein Betrüger“, gesteht der Sänger. Eine harte Offenbarung!

Ist Justin Bieber wieder rückfällig geworden?

„Wenn die Leute meine Gedanken kennen würden, wie verurteilend ich bin, wie egoistisch ich wirklich bin, dann würden sie das nicht sagen“, schreibt er. Diese Worte lassen Fans besorgt zurück. Was steckt hinter diesen düsteren Gedanken? In letzter Zeit fiel Justin durch ungepflegte Looks und bizarre Outfits in New York auf. Er wirkt erschöpft und abgemagert.

Dann der Schock: Bilder zeigen ihn beim Rauchen einer Bong. Fans erinnern sich an seine Vergangenheit mit Drogenproblemen. Ist er rückfällig? Die Aufnahmen stammen aus Idaho, wo Bieber seinen 31. Geburtstag feierte. Fans sorgen sich um den einstigen Kinderstar. 2014 schwor er den Drogen ab. Nun befürchten viele das Schlimmste.

Ein Fan kommentiert: „Lass die Drogen und zieh deinen Sohn groß.“ Andere Fans kritisieren ihn als schlechtes Vorbild. Ein Sprecher von Bieber dementiert die Gerüchte gegenüber „TMZ“. „Justin nimmt keine harten Drogen!“, stellt er klar.

Der Sänger habe ein Jahr voller Veränderungen hinter sich. Er habe sich von negativen Einflüssen getrennt und konzentriere sich auf sein Familienleben mit Hailey und ihrem Sohn Jack Blues. Dennoch spekulieren Fans über eine Ehekrise. Ist Biebers Verhalten der Auslöser?