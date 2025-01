Justin Bieber stinksauer: „Die Sche**e wird langsam unübersichtlich“

Er war und ist ein wahrer Teenie-Schwarm – der kanadische Sänger Justin Bieber! Doch er hat nur Augen für eine: Seine Ehefrau Hailey Bieber! Nach einer langjährigen On-Off-Beziehung mit Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez scheint er sein Glück in ihr endlich gefunden zu haben!

Gekrönt wurde ihr Liebesglück im August 2025 durch die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Jack. Jede Beziehung durchläuft Höhen und Tiefen – auch Justin und Hailey bleiben trotz Promi-Status nicht vor Beziehungsproblemen und Streitereien bewahrt. Fans machen zuletzt eine Entdeckung, die für wilde Spekulationen sorgt!

Justin Bieber heizt die Gerüchteküche an

Der Grund: Justin Bieber ist seiner Ehefrau für wenige Stunden entfolgt! Das blieb bei seinen Fans nicht lange unentdeckt und so machten Krisen-Gerüchte schnell die Runde. Doch mit der Wahrheit hat das nur wenig zu tun – gemäß dem Kinderspiel „Stille Post“ hat jeder den Fakt um seine eigene Wahrheit und Spekulationen ergänzt. Eine ganz neue Version ist entstanden, die im Endeffekt wenig mit der Wahrheit zu tun hat.

Wutentbrannt erklärt Justin Bieber daher wenig später auf Instagram: „Jemand hat sich in meinen Account eingeloggt und ist meiner Frau entfolgt. Der Sche** wird langsam unübersichtlich.“ Die Aktion macht er im Anschluss natürlich sofort rückgängig. Aber so ganz unbeteiligt an der Fan-Reaktion ist der Sänger dann doch nicht: Mit kryptischen Andeutungen in seinen Instagram-Stories heizt er die Trennungsgerüchte selber an!

Justin Bieber: Seine Fans sind verärgert

Der Sänger postete beispielsweise einen Kommentar, in dem es heißt „Coparenting is failing“, also „Co-Elternschaft scheitert“. Hailey befeuert die Spekulationen weiter: Sie veröffentlichte einen Song, der von Untreue handelt. Unter einem Instagram-Beitrag des Senders ARD machen die Fans ihrem Ärger nun Luft:

„PR! Er bringt bald eine Platte raus und braucht Aufmerksamkeit!“

„Super anstrengend für Hailey sich um zwei kleine Kinder kümmern zu müssen.“

„Spekulationen, dass es kriselt… Und dann sieht man die beiden mit ihrem Sohn und Freunden im Urlaub, in der Natur. Sie machen einfach ihr Ding und sehen glücklich aus. Lasst sie doch einfach in Frieden!“

Aktuell machen die beiden zusammen Ski-Urlaub in Aspen – das zeigen Pärchen-Bilder auf Justin Biebers Instagram-Account. Was nun wirklich Phase ist, das wissen wohl nur die beiden. Fakt ist aber: Keine Beziehung ist perfekt, auch wenn es in den sozialen Medien häufig so scheint.