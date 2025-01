„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume teilt gegen Publikum aus – „Ihr habt es wirklich nötig“

Die Stimmung bei „Wer weiß denn sowas?“ könnte am Donnerstagabend (23. Januar) nicht besser sein. Moderator Kai Pflaume empfängt zwei beliebte Schauspielerinnen in seinem Studio. Uschi Glas spielt dabei gemeinsam mit Elton, während Sunnyi Melles mit Bernard Hoëcker an den Start geht.

Beide Teams haben von Anfang an einen Lauf. Ganz zur Freude des Studiopublikums, die bei jeder richtigen Antwort jubeln und klatschen. Die Stimmung ist sogar so gut, dass der „Wer weiß denn sowas?“-Moderator plötzlich darauf eingeht. Was er sagt, sorgt bei den Zuschauern für eine kleine Überraschung.

„Wer weiß denn sowas?“: Lauter Jubel aus dem Publikum

Je mehr Fragen richtig beantwortet werden, desto größer wird die Gewinnsumme für jeden einzelnen Zuschauer im Studio. Am Donnerstagabend feuert das Publikum besonders laut mit, um ihrem Team den Rücken zu stärken. Und das scheint zu funktionieren: Die ersten zwei Fragen werden auf beiden Seiten richtig beantwortet.

Nachdem Sunnyi Melles und Bernard Hoëcker die richtige Antwort in der Kategorie „Umwelt“ gegeben haben, applaudieren die Zuschauer wieder einmal kräftig. Dieses Mal ist der Beifall jedoch so laut, dass Kai Pflaume sich dem Publikum zuwendet. Was er dann sagt, sorgt für Lacher.

„Wer weiß denn sowas?“: Kai Pflaume teilt aus

Mit einem kritischen Blick und einem leichten Lächeln auf den Lippen sagt Kai Pflaume: „Ihr habt es wirklich nötig.“ Das Publikum nimmt es mit Humor und lacht über den Witz des Moderators. Für solche Sprüche ist der „Wer weiß denn sowas?“-Showmaster nun mal bekannt.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.