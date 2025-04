„Gefragt – Gejagt“: Mitten in der Show braucht Alex Bommes Hilfe

Sie sind wieder da. Lange mussten die „Gefragt – Gejagt“-Fans warten, zeigt die ARD doch in den Wintermonaten traditionell nicht etwa die Show mit Moderator Alex Bommes, sondern das Quiz-Pendant „Wer weiß denn sowas?“. Doch nun sind die Jäger zurück. Und mit ihnen natürlich auch Bommes und seine Kandidaten.

Den Anfang machte am Montag (28. April 2025) in der ARD ein junger Mann aus Hamburg. Thorsten ist Diplom-Kaufmann im Sportbusiness und legte gleich einmal zu Beginn eine Lobeshymne auf das Quizformat an den Tag. Doch von solchen Lobhudeleien ließen sich weder die „Gefragt – Gejagt“-Jäger noch Moderator Alex Bommes einlullen. Knallhart wurden auch Thorsten die Fragen gestellt.

Mitten in der „Gefragt – Gejagt“-Sendung braucht Bommes Hilfe

Dafür jedoch brauchte Alex Bommes Hilfe, wie zu Beginn der Montagssendung ersichtlich wurde. So griff der 49-Jährige kurz vor Verlesung der Fragen zur Schnellraterunde in die linke Innentasche seines Jacketts, zog eine Brille heraus und setzte sich diese auf die Nase.

Mit der passenden Sehhilfe ausgestattet, konnte sich Quizmaster Alexander Bommes dann auch gleich an die Fragen machen. Die schienen seinem Kandidaten aus Hamburg nur bedingt zu passen. Dennoch schaffte er sieben richtige Antworten. Für Jäger und Comebacker Thomas Kinne zu viele richtige Antworten. Er konnte sich den Kandidaten nicht schnappen.

Und so konnte sich Thorsten als einziger bis ins „Gefragt – Gejagt“-Finale retten. Dort jedoch musste er sich Kinne geschlagen geben. Drei Sekunden vor Ablauf der Zeit konnte er seinen Kontrahenten mit der Beantwortung der Frage, welche Farbe das Gehäuse einer Waschmaschine normalerweise habe, einholen. Welch ein Pech. Und so blieb Thorsten am Ende nur die Gewissheit, dass er aus seinem Team es zumindest am Weitesten geschafft hat.