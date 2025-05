ARD: „Gefragt – gejagt“ abgeguckt? Kaum ein Zuschauer ahnt es

Heute dominieren Quizformate wie „Wer weiß denn sowas?“ oder „Gefragt – gejagt“ das ARD-Programm und lassen die Herzen zahlreicher TV-Zuschauer höherschlagen.

Doch kaum jemand weiß: Alles begann schon in den 1950er-Jahren! Dabei gibt es ein Format, das besonders hervorzuheben ist. Wem ist es in Erinnerung geblieben?

ARD: „Alles oder nichts“ bereitete den Anfang

Genau! Es geht um die allererste Quizshow der ARD, „Alles oder nichts“. Damals mussten die Fans noch genauer hinschauen, weil ja noch alles in Schwarzweiß bei der Premiere über die Fernseher flimmerte. 1956 wurde sie erstmals im BR (Bayerischer Rundfunk) ausgestrahlt, und zwei Jahre später schloss sich auch die ARD an.

Trotz ihres Altersunterschiedes vereint die Quizsendung mit „Gefragt – gejagt“ mehrere Gemeinsamkeiten. Auch damals ging es schon um große Gewinnsummen und knifflige Wissensfragen. Nur ARD-Moderator Alexander Bommes (49) suchte man damals natürlich vergebens. In seiner traditionsreichen Geschichte brachte das Quizformat gleich mehrere Moderatoren hervor. Der Pionier war damals Günther Piecho.

Es war eine Zeit, als sich die Menschen an vielen innovativen Elektrogeräten im Haushalt, unter anderem Kühlschränke, Mixer, Toaster und einer Spülmaschine erfreuen konnten. Und scheinbar hatte die Entlastung im Haushalt auch Einfluss auf die Quizlaune und Neugier vieler deutscher Bürger.

DAS machte das Erfolgsformat aus

So zog „Alles oder nichts“ zahlreiche TV-Zuschauer vor die Fernseher. Das Konzept der Sendung hatte es wirklich in sich! Wieder werden sich viele Fans an „Gefragt – gejagt“ erinnern: Mehrere Quizzer mussten sich nämlich nacheinander alleine bei „Alles oder nichts“ Fragen eines selbstgewählten Wissensgebietes von einem Quizmaster stellen.

Foto aus dem Jahr 1983: „Alles oder Nichts“-Moderator Max Schautzer und zwei Kandidaten in der ARD-Quizarena. Foto: imago/United Archives

Bei „Gefragt gejagt“ läuft es ein wenig anders ab: Hier dürfen sich die Kandidaten in der Schnellrate-Runde kein spezifisches Wissensgebiet auswählen. Doch am Ende müssen sie sich ebenfalls alleine beim Beantworten der Fragen des ARD-Moderators beweisen. Bei „Alles oder nichts“ traten in jeder Episode meist drei Kandidaten mit ganz unterschiedlichen Wissensgebieten an – von Mozart bis Mineralien, von Fußball bis Fliegen. Eine bunte Mischung war vorprogrammiert.

Gespielt wurde um bis zu 8.000 DM. Wer startete, musste zunächst leichte Fragen zum eigenen Spezialgebiet beantworten und konnte sich über eine Zwischensumme von 50 DM freuen. Wer richtig lag, entschied selbst: aufhören oder weitermachen und mehr auf eine Karte setzen. Dabei lagen die Gewinnstufen bei 50, 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000 und schlussendlich 8.000 DM.

Mit „Alles oder nichts“ wuchsen ganze Generationen auf

Selbstverständlich wurden die Fragen mit jeder Runde anspruchsvoller. Beim letzten Durchgang stand dem Profiquizzer etwas ganz Spezielles bevor: Er musste für die 8.000 DM in einer schalldichten Kabine antreten und bekam es mit 30 Fragen zu tun. Nur wer bis dahin durchhielt, bekam die große Showbühne.

Ganze 30 Jahre etablierte sich „Alles oder nichts“ im Programm der ARD. Und es gab sogar eine Wiedergeburt beim ZDF: Von 1998 bis 2002 wurde dort die Quizshow „Risiko!“ ausgestrahlt. Ihr Inhalt überschnitt sich komplett mit dem traditionsreichen Format.

Ein Abendprogramm ohne Quizsendungen? Unvorstellbar!

Schlussendlich können viele eingefleischte Quizliebhaber den Machern von „Alles oder nichts“ dankbar sein. Was wäre nur das ARD-Programm ohne solche Quizformate wie , „Wer weiß denn sowas?“, „Gefragt – gejagt“ oder „Quizduell-Olymp“?

Es bleibt spannend, ob die Quizformate „Alles oder nichts“ einmal in puncto Ausstrahlungsdauer überholt werden. Fest steht: Bei den Einschaltquoten und der großen Beliebtheit bleiben da wohl wenige Gründe, um zu zweifeln…