Premiere bei „Wer weiß denn sowas?“ – Kai Pflaume gibt es selbst bekannt

Irre Fakten, überraschende Weisheiten und jede Menge Lacher: In der ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ ist alles mit dabei. Unter der Woche treten immer wechselnde prominente Gäste gegeneinander an, um die kuriosesten Fragen richtig zu beantworten und so Geld für ihren Publikumsblock zu erspielen.

Ab 18 Uhr rätseln die Fans unter der Woche fleißig vor den Bildschirmen mit und drücken den Teams die Daumen. Am Dienstagabend (21. Januar) sehen sie dabei eine Premiere im Studio von „Wer weiß denn sowas?“. Moderator Kai Pflaume verkündet es zu Beginn der Sendung höchstpersönlich.

Süße Überraschung bei „Wer weiß denn sowas?“

Die Erfahrung zeigt, dass die Auswahl der Gäste für die Fans das A und O ist. Nachdem die Kritik laut wurde, dass immer nur die gleichen Promis zu „Wer weiß denn sowas?“ eingeladen werden, hat die Produktion reagiert. Am Dienstagabend sehen die Zuschauer eine Premiere.

„Kuchen-Duell: Der Star-Konditor Christian Hümbs ist seit 2013 Juror bei „Das große Backen“. Seit 2015 unterstützt ihn die Konditormeisterin Bettina „Betty“ Schliephake-Burchardt bei der Bewertung von Desserts, Kuchen und Torten der Show-Teilnehmer“, heißt es in der Programmankündigung.

„Beide sind das erste Mal bei uns“, betont Kai Pflaume, als er die Gäste des Abends vorstellt und willkommen heißt. In Sachen Patisserie und Konditorei macht den beiden schonmal keiner was vor, so viel steht fest. Doch wie es in Sachen Allgemeinwissen aussehen wird, wird der Abend zeigen.

Die ARD zeigt die neuen Folgen von „Wer weiß denn sowas?“ ab dem 7. Oktober 2024 montags bis freitags ab 18 Uhr im TV und online in der Mediathek.