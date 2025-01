„Wer weiß denn sowas?“ (ARD): Bittere Niederlage! – Kai Pflaume urteilt hart

Die ARD weiß, wie man die Zuschauer im Vorabendprogramm bei Laune hält: Mit einer geballten Ladung Quizspaß. Von Montag bis Freitag um 18 Uhr sorgt „Wer weiß denn sowas?“ für beste Unterhaltung. Die Teamkapitäne Elton und Bernhard Hoëcker rätseln dabei gemeinsam mit täglich wechselnden Promis um ein sattes Preisgeld. Mit jahrelanger Erfahrung meistern die beiden Quizköpfe normalerweise jede Herausforderung.

Doch die Ausgabe am Dienstagabend (14. Januar) endete mit einer bösen Überraschung.

ARD: Promis scheitern bei „Wer weiß denn sowas?“

In der vergangenen Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ stand ein ganz besonderes Duell an: Sternekoch Ali Güngörmüş (Team Elton) trat gegen Meta Hiltebrand (Team Bernhard Hoëcker) an. Wie gewohnt konnten die Teams durch richtige Antworten bis zu 2.500 Euro für das Finale erspielen. Aber schon früh zeichnete sich ab, dass die Runde schwierig werden würde. Punkt für Punkt kämpften sich die Teams durch die Fragen, doch es wollte einfach nicht klappen.

Vor der letzten Frage hatten beide Teams gerade einmal 500 Euro auf dem Konto. Im Finale folgte dann der Tiefpunkt.

ARD-Quiz: Pflaume kommentiert scharf

Sowohl Team Elton als auch Team Bernhard setzten ihren gesamten Betrag auf die letzte Frage im Finale – und verloren dabei alles! Damit blieb in dieser Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ kein einziger Cent übrig. Das Studio-Publikum, das üblicherweise am Gewinn beteiligt wird, ging leer aus.

Kai Pflaume kommentierte das Ergebnis mit ungewohnter Schärfe: „Ich sage es mal so: Irgendwie hatte die Sendung auch nicht wirklich einen Sieger verdient.“ Sein Urteil sorgte jedoch weniger für Unmut, sondern für einige Lacher im Studio. Auch die Promis nahmen die Niederlage mit Humor. Elton entschuldigte sich sogar bei den Fans hinter ihm: „So, wie die Sendung heute gelaufen ist: Tut mir leid.“

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ob es in der nächsten Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ besser läuft? Am Mittwoch, den 15. Januar, treten Sänger und Moderator Wolfgang Lippert sowie Komiker und Entertainer Jürgen von der Lippe an. Es bleibt spannend, ob die beiden für ein erfolgreicheres Quiz in der ARD sorgen können.