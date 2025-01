Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im Januar 2025

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2025 heißt es sonntags um 20.15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen und Wiederholungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20.15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2025 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf. Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch Tatort schauen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens und halten dich nur über die aktuellen Tatort-Sendetermine in der ARD um 20.15 Uhr auf dem Laufenden. Andere Sendetermine und Wiederholungen in den dritten Sendern berücksichtigen wir nicht.

Tatort im Januar 2025

Die aktuellen Tatort-Ausstrahlungstermine im Dezember:

19. Januar „Verblendung“ (2025), Stuttgart

26. Dezember „Made in China“ (2025), Saarbrücken

Tatort am 19. Januar – „Verblendung“

Im „Tatort – Verblendung“ stehen Thorsten Lannert und Sebastian Bootz vor einer extremen Herausforderung: Entschlossene Geiselnehmer, ein tödlicher Zwischenfall und hohe emotionale Belastung setzen sie unter massiven Zeitdruck. Während einer Filmpremiere in Stuttgart, an der Bootz teilnimmt, eskaliert die Situation, als die Leinwand plötzlich dunkel wird und zwei bewaffnete Personen das Publikum in Angst und Schrecken versetzen. Panik bricht aus, Schüsse fallen, ein Sicherheitsmitarbeiter wird getötet, und zahlreiche Gäste fliehen.

Bootz versucht, die Lage zu entschärfen, indem er zur Waffe des toten Securitymitarbeiters greift. Doch sein Eingreifen führt dazu, dass er selbst bedroht wird. Im Verlauf schießt er einen der Täter an, was die Geiselnehmer jedoch nicht stoppt. Stattdessen wird Bootz entwaffnet und gehört fortan mit den verbleibenden Gästen zu den Geiseln.

Im Hintergrund gelingt es ihm jedoch, unbemerkt seinen Partner Lannert zu alarmieren. Lannert ist einer der ersten, der in der Einsatzzentrale eintrifft und die Ermittlungen aufnimmt. Gemeinsam mit dem Krisenstab arbeitet er fieberhaft daran, die Identität der Täter zu klären, deren Forderungen einzuschätzen und eine Eskalation zu verhindern. Die Geiselnehmer verlangen die Freilassung von in Stammheim inhaftierten Kriminellen, die angeblich in Lebensgefahr schweben.

Die Zusammenarbeit der beiden Kommissare wird dabei auf eine harte Probe gestellt. Mit Bootz in der Gewalt der Täter und Lannert außerhalb des Gebäudes ist präzise Kommunikation auf Distanz entscheidend, um weitere Todesopfer zu vermeiden und die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Tatort am 26. Januar – „Das Ende der Nacht“

Tiefste Nacht in Saarbrücken: Die Stille wird durch eine gewaltige Explosion zerrissen. Hauptkommissarin Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer), geplagt von Schlaflosigkeit, erreicht als Erste den Tatort. Das Bild, das sich ihr bietet, ist erschütternd: Bei einem brutalen Angriff auf einen Geldtransporter wurde ein Wachmann getötet. Kurz darauf treffen auch die Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) ein und stehen vor einem Szenario der Verwüstung. Doch was hat es mit der mysteriösen Zahl auf sich, die auf die Straße gesprüht wurde?

Die Ermittlungen nehmen Fahrt auf. Eine Spur könnte zu einer international operierenden Verbrecherbande führen, die möglicherweise ins nahegelegene Frankreich verstrickt ist. Hauptkommissarin Esther Baumann (Brigitte Urhausen) knüpft umgehend Verbindungen zur französischen Polizei. Gleichzeitig bleibt die Frage offen, ob der überlebende Wachmann mehr weiß, als er bereit ist preiszugeben.

Während das Team erste Ansätze verfolgt, überschlagen sich die Ereignisse und die Lage wird immer gefährlicher – besonders für Pia, die sich plötzlich in einer lebensbedrohlichen Situation wiederfindet

Das sind die Sendetermine der Erstausstrahlungen und Wiederholungen vom Tatort im Juni.